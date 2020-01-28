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Волин назвал поддержку телевизионных холдингов индустриальной задачей
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РИА Новости

Волин назвал поддержку телевизионных холдингов индустриальной задачей

13:22 28.01.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Крупные телевизионные холдинги являются системообразующими как главные заказчики и производители наиболее востребованного контента, их поддержка - индустриальная задача, заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
"Для нас крупные телевизионные холдинги являются системообразующими игроками. Мы абсолютно уверены в том, что с точки зрения фабрики контента никакой альтернативы сегодня телевидению как главному заказчику и главному производителю наиболее востребованного контента нет. И поэтому как раз индустриальная задача - поддержать крупные телевизионные холдинги", - рассказал Волин на круглом столе в рамках форума CSTB.
Он также отметил, что без телевизионной поддержки не было бы успешного российского кино. "Нет у нас успешного отечественного кино, которое бы не получало поддержки со стороны одного из ведущих телевизионных холдингов", - добавил Волин.
Алексей Волин
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Алексей ВолинМинистерство связи и массовых коммуникаций РФРоссияЭкономика
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