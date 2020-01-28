Волин назвал поддержку телевизионных холдингов индустриальной задачей

"Для нас крупные телевизионные холдинги являются системообразующими игроками. Мы абсолютно уверены в том, что с точки зрения фабрики контента никакой альтернативы сегодня телевидению как главному заказчику и главному производителю наиболее востребованного контента нет. И поэтому как раз индустриальная задача - поддержать крупные телевизионные холдинги", - рассказал Волин на круглом столе в рамках форума CSTB.