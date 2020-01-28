Волин назвал поддержку телевизионных холдингов индустриальной задачей

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Крупные телевизионные холдинги являются системообразующими как главные заказчики и производители наиболее востребованного контента, их поддержка - индустриальная задача, заявил заместитель главы Минкомсвязи Алексей Волин.
"Для нас крупные телевизионные холдинги являются системообразующими игроками. Мы абсолютно уверены в том, что с точки зрения фабрики контента никакой альтернативы сегодня телевидению как главному заказчику и главному производителю наиболее востребованного контента нет. И поэтому как раз индустриальная задача - поддержать крупные телевизионные холдинги", - рассказал Волин на круглом столе в рамках форума CSTB.
Он также отметил, что без телевизионной поддержки не было бы успешного российского кино. "Нет у нас успешного отечественного кино, которое бы не получало поддержки со стороны одного из ведущих телевизионных холдингов", - добавил Волин.