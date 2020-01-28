Волин заявил о необходимости увеличения доли платного телевидения

"Оригинального контента становится больше. Рекламного рынка больше не становится. И единственным способом выживания индустрии является увеличение доли платного телевидения и платных услуг, которые этим телевидением оказываются. Никакого другого способа нормального выживания рынка, кроме как увеличения доли платных услуг, к сожалению, не существует. Контента становится больше, контент становится дороже, представители каналов это на себе чувствуют, а рынок не растет", - сказал Волин на круглом столе в рамках форума CSTB.