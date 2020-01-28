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Волин заявил о необходимости увеличения доли платного телевидения
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РИА Новости

Волин заявил о необходимости увеличения доли платного телевидения

13:14 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Волин
Алексей Волин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Алексей Волин. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Увеличение доли платного телевидения и его платных услуг является единственным способом выживания индустрии, поскольку рекламного рынка при росте количества оригинального контента больше не становится, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Оригинального контента становится больше. Рекламного рынка больше не становится. И единственным способом выживания индустрии является увеличение доли платного телевидения и платных услуг, которые этим телевидением оказываются. Никакого другого способа нормального выживания рынка, кроме как увеличения доли платных услуг, к сожалению, не существует. Контента становится больше, контент становится дороже, представители каналов это на себе чувствуют, а рынок не растет", - сказал Волин на круглом столе в рамках форума CSTB.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции
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МинкомсвязьАлексей ВолинРоссияОбщество
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