Волин заявил о необходимости увеличения доли платного телевидения

МОСКВА, 28 янв – РИА Новости. Увеличение доли платного телевидения и его платных услуг является единственным способом выживания индустрии, поскольку рекламного рынка при росте количества оригинального контента больше не становится, заявил замглавы Минкомсвязи РФ Алексей Волин.
"Оригинального контента становится больше. Рекламного рынка больше не становится. И единственным способом выживания индустрии является увеличение доли платного телевидения и платных услуг, которые этим телевидением оказываются. Никакого другого способа нормального выживания рынка, кроме как увеличения доли платных услуг, к сожалению, не существует. Контента становится больше, контент становится дороже, представители каналов это на себе чувствуют, а рынок не растет", - сказал Волин на круглом столе в рамках форума CSTB.
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