В Петербурге ФАС оштрафовала "Макдоналдс" за предложение купить соус

В ведомстве напомнили о сути прецедента. "Гражданину в обеде "МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт" не дали обещанный в рекламном объявлении соус, а предложили его купить за 6 рублей (нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе). Теперь ООО "СРП" за такое нарушение должно заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ)", - указывают в ведомстве.