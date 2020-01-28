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В Петербурге ФАС оштрафовала "Макдоналдс" за предложение купить соус
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РИА Новости

В Петербурге ФАС оштрафовала "Макдоналдс" за предложение купить соус

12:31 28.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛоготип корпорации "Макдоналдс"
Логотип корпорации Макдоналдс
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Логотип корпорации "Макдоналдс". Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. "Макдоналдс" должен заплатить 110 тысяч рублей за шестирублевый соус, который было предложено купить, тогда как акция для покупателей не предполагала оплаты этого продукта, говорится в сообщении Санкт-Петербургского управления ФАС России.
"Санкт-Петербургское УФАС России назначило ООО "СРП" (учредитель "Макдоналдс корпорейшн") административный штраф в размере 110 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили о сути прецедента. "Гражданину в обеде "МакКомбо Чикен Макнаггетс 6 шт" не дали обещанный в рекламном объявлении соус, а предложили его купить за 6 рублей (нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе). Теперь ООО "СРП" за такое нарушение должно заплатить штраф в размере 110 тысяч рублей (часть 1 статьи 14.3 КоАП РФ)", - указывают в ведомстве.
Согласно листовке, опубликованной в сообщении ведомства, соус был включен в состав предложения из четырех наименований продукции общей стоимостью 155 рублей.
РИА Новости направило в компанию запрос о комментарии.
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МакдоналдсФедеральная антимонопольная служба РФМоскваРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
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