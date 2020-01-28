В МВД отметили продолжение террористической экспансии в Россию

КАЗАНЬ, 28 янв - РИА Новости. Законспирированные ячейки международных террористических организаций продолжают экспансию в Законспирированные ячейки международных террористических организаций продолжают экспансию в Россию , заявил начальник бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Михаил Литвинов.

"Продолжается экспансия в страну законспирированных ячеек международных террористических организаций. В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными структурами сближаются салафитские группы, в Поволжье и на Урале консолидируются националистические структуры тюркских народов", - сказал Литвинов во вторник на итоговой коллегии МВД по Татарстану.

По его словам, учитывая сложную международную обстановку и то, что Татарстан является одним из центров оборонно-промышленного комплекса России, возможны различные провокации экстремистского и террористического характера. Сегодня остро стоит вопрос проникновения в Россию членов международных экстремистских организаций, противодействия их противоправной деятельности, добавил Литвинов.

Для реагирования на эту угрозу, по мнению Литвинова, необходимо во взаимодействии с ФСБ России и другими заинтересованными ведомствами противодействовать экстремизму.

"Необходимо сконцентрировать совместные усилия на выявлении и пресечении деятельности организаций и лиц, дестабилизирующих социально-политическую и экономическую ситуацию, провоцирующих конфликт между традиционными конфессиями и этническими сообществами", - подчеркнул он.

Также, по словам представителя МВД, во взаимодействии ФСБ следует перекрыть каналы въезда-выезда экстремистов и завербованных ими лиц, выявлять и устранять источники и каналы финансирования экстремистской деятельности. Особое внимание руководства МВД по Татарстану Литвинов обратил на усиление борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, так как на территории республики функционирует значительное число предприятий оборонно-промышленного комплекса.