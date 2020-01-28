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В МВД отметили продолжение террористической экспансии в Россию
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РИА Новости

В МВД отметили продолжение террористической экспансии в Россию

11:51 28.01.2020
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© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкСотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России
© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Сотрудник подразделения спецназначения ФСБ России . Архивное фото
КАЗАНЬ, 28 янв - РИА Новости. Законспирированные ячейки международных террористических организаций продолжают экспансию в Россию, заявил начальник бюро специальных технических мероприятий МВД РФ Михаил Литвинов.
"Продолжается экспансия в страну законспирированных ячеек международных террористических организаций. В Татарстане и Башкортостане с радикальными молодежными структурами сближаются салафитские группы, в Поволжье и на Урале консолидируются националистические структуры тюркских народов", - сказал Литвинов во вторник на итоговой коллегии МВД по Татарстану.
По его словам, учитывая сложную международную обстановку и то, что Татарстан является одним из центров оборонно-промышленного комплекса России, возможны различные провокации экстремистского и террористического характера. Сегодня остро стоит вопрос проникновения в Россию членов международных экстремистских организаций, противодействия их противоправной деятельности, добавил Литвинов.
Для реагирования на эту угрозу, по мнению Литвинова, необходимо во взаимодействии с ФСБ России и другими заинтересованными ведомствами противодействовать экстремизму.
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"Необходимо сконцентрировать совместные усилия на выявлении и пресечении деятельности организаций и лиц, дестабилизирующих социально-политическую и экономическую ситуацию, провоцирующих конфликт между традиционными конфессиями и этническими сообществами", - подчеркнул он.
Также, по словам представителя МВД, во взаимодействии ФСБ следует перекрыть каналы въезда-выезда экстремистов и завербованных ими лиц, выявлять и устранять источники и каналы финансирования экстремистской деятельности. Особое внимание руководства МВД по Татарстану Литвинов обратил на усиление борьбы с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, так как на территории республики функционирует значительное число предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По информации главы МВД по Татарстану Артема Хохорина, в 2019 году в республике совместно с органами ФСБ было выявлено 52 преступления террористического характера и семь – экстремистской направленности. Принятые меры, в первую очередь, упредительного характера позволили обеспечить стабильность обстановки. В рамках профилактической работы к уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности и террористического характера привлечены 34 лица, к административной ответственности за правонарушения экстремистской направленности привлечено 165 юридических и физических лиц.
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РоссиятерроризмБезопасность
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