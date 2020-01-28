Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-28T11:34+0300
https://ria.ru/20200128/1563958976.html
Поправки в Конституцию обеспечат независимость судей, считает Клишас
https://cdn23.img.ria.ru/images/155072/97/1550729770_0:94:2048:1246_1036x0_80_0_0_cd3762b7225f7a688833c41d8b650403.jpg
РИА Новости

Поправки в Конституцию обеспечат независимость судей, считает Клишас

11:34 28.01.2020
179
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предусмотренный поправками в Конституцию новый порядок назначения и прекращения полномочий судей не посягает на их независимость, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Сам по себе предлагаемый порядок назначения и прекращения полномочий судей с учетом предлагаемых оснований для этого (совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления полномочий) не посягает на независимость, которая не является абсолютной", - сказал Клишас.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Вчера, 11:31
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
По его словам, такая модель отвечает основам конституционного строя, учитывая, что решение вопроса прекращения полномочий относится к компетенции представительного органа.
Он напомнил, что в соответствии с основными принципами независимости судебных органов под независимостью судей понимается возможность решать переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз, прямого или косвенного вмешательства.
Президент РФ Владимир Путин ранее внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Читайте полный текст интервью с Андреем Клишасом >>
Андрей Клишас
Вчера, 10:23
Голосование по Конституции может занять не один день, заявил Клишас
2700011
Обсудить 2
Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФРоссияПолитика
Рекомендуем
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о поправках в Конституцию по международным договорам
Андрей Клишас
Голосование по Конституции может занять не один день, заявил Клишас
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии РФ Николай Булаев перед заседанием ЦИК РФ. 21 марта 2019
ЦИК готовится к возможному поручению о голосовании по поправкам
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой
Толстой осудил направление проекта о Конституции Венецианской комиссии
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
В ЛДПР предложили отменить автоштрафы, не присланные за десять дней
Подготовка к запуску грузового корабля Прогресс МС-13
В России утвердили новые основы госполитики в области космоса
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Андрей Клишас: поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
Михаил Богданов
Богданов назвал первостепенную задачу в решении конфликта в Ливии
Интернет
В Роскомнадзоре назвали приоритетную задачу в сфере интернета
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
После ДТП с погибшими под Воронежем возбудили дело
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
В ГД назвали слова Зеленского о Второй мировой антироссийской акцией
Депутат Госдумы РФ Валерий Гартунг
В Госдуме уверены, что россияне поддержат изменения в Конституцию
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев
СПЧ сменил глав двух комиссий и мониторинговой рабочей группы
Избранный президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время выступления в парламенте в Таллине. 3 октября 2016 года
В парламенте Эстонии обвинили Россию в попытках "переписать историю"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:57Граждан США могут изолировать по приезду в Калифорнию из Уханя
05:48Серебряный серфер может дебютировать в фильме "Тор: Любовь и гром"
05:37В Приморье могут продлить приостановку работы пунктов пропуска с КНР
05:31Опубликовано видео полетов истребителей Су-35С в Карелии
05:21Аэропорт Хабаровска усилил меры безопасности среди сотрудников
05:18Роспотребнадзор советует не пить жаропонижающее перед проходом границы
05:11Сирийские военные взяли в плен свидетеля подготовки новой провокации
05:01Британский экоактивист: рыбу в Ла-Манше будто заменили на мусор
04:59На Камчатке усилили контроль в пунктах пропуска через госграницу
04:54Австралия эвакуирует своих граждан из Уханя на остров Рождества
04:44Коронавирус в Китае превзошел атипичную пневмонию по числу зараженных
04:43Аналитик прогнозирует более "смертоносные" нападения на армию США
04:25Российские туристы рассказали, как борются с хандрой
04:13Фигурант споров об импичменте Парнас хочет попасть на суд в сенат США
04:11Глава немецкого минэнерго оценил газовую "сделку века" с СССР
04:09Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
04:07Число зараженных коронавирусом в Малайзии выросло до семи человек
04:04Два эвакуированных из Уханя на родину японца жалуются на недомогание
04:03Первый самолет с японцами, эвакуированными из Уханя, прибыл в Токио
03:57Трамп планирует наложить вето на возможное решение конгресса по Ирану
Лента новостейМолния