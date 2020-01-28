Поправки в Конституцию обеспечат независимость судей, считает Клишас

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предусмотренный поправками в Предусмотренный поправками в Конституцию новый порядок назначения и прекращения полномочий судей не посягает на их независимость, заявил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

"Сам по себе предлагаемый порядок назначения и прекращения полномочий судей с учетом предлагаемых оснований для этого (совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления полномочий) не посягает на независимость, которая не является абсолютной", - сказал Клишас.

По его словам, такая модель отвечает основам конституционного строя, учитывая, что решение вопроса прекращения полномочий относится к компетенции представительного органа.

Он напомнил, что в соответствии с основными принципами независимости судебных органов под независимостью судей понимается возможность решать переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз, прямого или косвенного вмешательства.