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Андрей Клишас: поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
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РИА Новости

Андрей Клишас: поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан

11:00 28.01.2020 (обновлено: 11:36 28.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Госдума 23 января приняла в первом чтении законопроект о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти". О том, как пройдет день всероссийского голосования по предложенным изменениям, как быстро после этого изменится жизнь граждан и не окажется ли независимость судей под угрозой, рассказал РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
— Андрей Александрович, поправки предполагают внесение значимых изменений в Конституцию Российской Федерации. Какие из них, на ваш взгляд, отвечают общественному запросу?
— Основной запрос касается необходимости повышения уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан. С этой целью в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии. Внесение предлагаемых поправок повысит уровень социальной защищенности граждан. Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода.
Основной закон должен соответствовать новым реалиям. Современные вызовы также диктуют нам необходимость принятия своевременных мер по обеспечению стабильного развития нашего государства. Такие условия стали предпосылкой для необходимости укрепления гарантий суверенитета в Конституции Российской Федерации.
Конституция Российской Федерации на фоне здания Государственной Думы РФ
27 января, 11:31
Рабочая группа получила 17 предложений о поправках в Конституцию
Существующая модель взаимодействия законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти определялась в конституции в 1993 году в условиях политического кризиса, поэтому обоснованно ставится вопрос о необходимости повышения подотчетности основных государственных институтов обществу, эффективности государственного управления, открытости и прозрачности при назначении на ключевые государственные должности, усиления парламентского контроля.
— Согласно поправкам, в Российской Федерации не подлежат исполнению решения о толковании международных договоров, противоречащие конституции. То есть эти поправки предполагают возможность неисполнения международных договоров?
— Нет, не предполагают. Россия последовательно выполняла и будет выполнять свои международно-правовые обязательства. В поправках речь идет о толковании международных договоров.
Необходимость внесения данных поправок обусловлена тем, что в последние годы проявился кризис основных международных правозащитных институтов, оказавшихся неспособными объективно реагировать на нарушения прав человека. Правозащитная деятельность сильно политизирована.
Одной из негативных тенденций является фактический пересмотр межгосударственными органами положений международных договоров посредством их толкования. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда толкование международного договора вступает в противоречие с конституцией. Такая практика, в частности, имеет место в деятельности Европейского суда по правам человека.
Конституция РФ предусматривает запрет на заключение международных договоров, которые противоречат ее положениям. Обоснованным представляется осуществлять толкование международных договоров в том понимании, которое было на момент их подписания.
Андрей Клишас
24 января, 13:50
Поправки в Конституцию не затронут право россиян обращаться в ЕСПЧ
Деятельность ЕСПЧ по выявлению недостатков национального законодательства объективно необходима. При этом мы должны обеспечивать соблюдение конституции. Подобная практика не является уникальной, аналогичный подход имеет место и в практике европейских государств. Например, ФРГ, Италии, Австрийской Республики, Великобритании.
— Поправки предусматривают усиление роли Конституционного суда как высшего судебного органа конституционного контроля, что положительно скажется на качестве законотворческой деятельности. Одновременно с этим предлагаются изменения, касающиеся порядка назначения и прекращения полномочий судей. Как повлияют эти изменения на независимость судебной власти?
— Предлагаемые изменения согласуются с принципом независимости судьи. Поправки усиливают демократические начала в принятии решений о назначении и прекращении полномочий судьи, укрепляют систему сдержек и противовесов.
Конституция РФ к гарантиям независимости судьи, помимо особого порядка назначения и прекращения полномочий, относит несменяемость, неприкосновенность, невозможность привлечения судьи к уголовной ответственности иначе как в порядке, определяемом законом. Закон о статусе судей относит к гарантиям его независимости гарантии его правовой защиты, материального и социального обеспечения. Независимость судей обеспечивают также органы судейского сообщества.
В соответствии с Основными принципами независимости судебных органов под независимостью понимается возможность решать переданные им дела беспристрастно, на основе фактов и в соответствии с законом, без каких-либо ограничений, неправомерного влияния, побуждения, давления, угроз, прямого или косвенного вмешательства.
Поэтому сам по себе предлагаемый порядок назначения и прекращения полномочий судей с учетом предлагаемых оснований для этого (совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи, а также в иных предусмотренных законом случаях, свидетельствующих о невозможности осуществления полномочий) не посягает на независимость, которая не является абсолютной. А учитывая, что решение вопроса прекращения полномочий относится к компетенции представительного органа, то такая модель отвечает основам конституционного строя.
Конституция РФ
26 января, 23:24
В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
— Какие изменения произойдут в системе государственного управления после принятия поправок?
— Поправки, касающиеся изменения порядка формирования высших органов государственной власти, направлены на демократизацию власти, усиление роли органа народного представительства – парламента. Так, в результате изменений значительно расширяются полномочия Госдумы и Совета Федерации. Данные органы будут в большей степени вовлечены в процесс формирования системы органов публичной власти.
Демократизация, которую несут собой поправки, выражается также и в том, что укрепляется социальный характер государства. На уровне конституции закрепляются значимые социальные гарантии прав граждан на индексацию социальных выплат.
В отношении судей, сенаторов, депутатов, председателя правительства РФ, его заместителей, федеральных министров и иных руководителей федеральных органов исполнительной власти конституционно закрепляется норма о недопустимости наличия у них иностранного гражданства или иной возможности постоянно проживать на территории иностранного государства.
Новый подход сделает работу правоохранительных органов более прозрачной и в большей степени подотчетной обществу. Особые изменения ожидаются в деятельности прокуратуры. Существующая на сегодняшний день практика, при которой заксобрание согласовывает прокуроров субъектов РФ, к сожалению, иногда приводит к определенным, в том числе неформальным обязательствам перед местными властями, а значит, и к рискам потерять объективность и беспристрастность.
Формат консультаций предполагает, что любой сенатор, в том числе от субъекта РФ, в котором будет работать прокурор, вправе обозначить актуальные вопросы и принимать участие в принятии решения по согласованию соответствующей кандидатуры. Независимость от региональных органов власти, во взаимодействии с которыми предстоит осуществлять полномочия прокурора, является предпосылкой для повышения объективности в принятии решений.
Усиление роли представительного органа власти повысит уровень ответственности каждого органа государственной власти, их подотчетность обществу.
Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственной Думы РФ
27 января, 12:39
Крашенинников рассказал о предложениях по поправкам в Конституцию
— Планируется вынесение поправок на общероссийское голосование. Каким образом оно будет проведено и почему не проводится референдум?
— Предлагается проведение общероссийского голосования, потому что отсутствуют основания для проведения референдума. Проведение референдума и работа Конституционного собрания требуются при изменении 1, 2 и 9 глав конституции, то есть тех глав, которые содержат в себе положения, касающиеся фундаментальных основ конституционного строя России. Однако предложенное главой государства обновление конституции этого не требует, поскольку не затрагивает вышеупомянутых частей документа.
Федеральное собрание, которое рассматривает закон о поправках в конституцию, является представительным органом государственной власти. Депутаты Госдумы и члены Совета Федерации проводят широкое общественное обсуждение предлагаемых поправок, встречаются с избирателями, с экспертами. В состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок входят представители различных институтов гражданского общества, общественных организаций.
Проведение общероссийского голосования необходимо для того, чтобы свериться с точкой зрения граждан, выявить общественный запрос, общественное согласие на соответствующие изменения.
Голосование по изменениям в главы 3-8 конституции не является обязательным, поэтому требования по вопросам явки и другие условия, применяемые к референдуму, на общероссийское голосование распространяться не будут, если иное не будет предусмотрено федеральным законом. Оно будет осуществляться в ином особом порядке.
Детали, касающиеся формы и порядка проведения голосования, в настоящее время прорабатываются. Основными параметрами такого голосования станут доступность, открытость, прозрачность. Основная часть дискуссии сегодня сосредоточена относительно вопросов дня голосования и его продолжительности.
Участие в общероссийском голосовании – это уникальная возможность повлиять на изменение системы государственного управления. Уровень поддержки гражданами предложенных поправок укрепит необходимость дальнейших преобразований.
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Андрей КлишасРоссияИнтервью - Авторы
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