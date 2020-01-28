Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.
"Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода", — уточнил он в интервью РИА Новости.
Клишас отметил, что основной запрос общества касается как раз необходимости повышения уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан.
С этой целью, напомнил он, в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии.
27 января, 17:30Эксперты оценили предложение депутата по изменению Конституции
Поправки в Конституцию
Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Они должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.
Важный блок изменений касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.
В минувший четверг президентский законопроект прошел первое чтение в Госдуме.