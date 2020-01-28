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Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас
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РИА Новости

Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан, заявил Клишас

11:31 28.01.2020 (обновлено: 12:00 28.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. 17 января 2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян улучшится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы Андрей Клишас.

"Я думаю, что за короткое время мы увидим реальные изменения ситуации по повышению уровня благосостояния граждан с низким уровнем дохода", — уточнил он в интервью РИА Новости.

Клишас отметил, что основной запрос общества касается как раз необходимости повышения уровня жизни, финансовой обеспеченности социально незащищенных категорий граждан.
С этой целью, напомнил он, в Конституции закрепляются гарантии минимального размера оплаты труда не менее величины прожиточного минимума, индексации социальных выплат, пенсии.
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Поправки в Конституцию

Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести ряд изменений в Конституцию. Они должны затронуть в том числе область социальных гарантий, усилить роль парламента и губернаторов, закрепить статус Госсовета.
Важный блок изменений касается политической структуры, в том числе развития системы сдержек и противовесов. Кроме того, рабочая группа предложила проработать вопрос соотношения государственной и муниципальной власти и затронула тему уважения основных принципов международного права.
В минувший четверг президентский законопроект прошел первое чтение в Госдуме.
Читайте полный текст интервью с Андреем Клишасом >>
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Вчера, 10:53
Клишас рассказал о поправках в Конституцию по международным договорам
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Андрей КлишасСовет Федерации РФГосдума РФВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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