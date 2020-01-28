Казахстан приостановит курсирование двух пассажирских поездов в Китай

НУР-СУЛТАН, 28 янв - РИА Новости. Казахстан приостановит курсирование двух пассажирских поездов между республикой и КНР из-за коронавируса , сообщила пресс-служба национальной железнодорожной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ, железные дороги Казахстана).

В пресс-службе отметили, что между Казахстаном и Китаем курсируют два пассажирских поезда: "Урумчи – Алматы-2" и "Алматы-2 - Нур-Султан Нурлы жол – Урумчи". В целях недопущения распространения вируса на территорию страны пассажиров и работников поездных бригад проверяют работники казахстанских санитарно-эпидемиологических служб.

"Национальным перевозчиком разработана инструкция для начальника пассажирского поезда при выявлении или подозрении заболевания пассажира или работника поездной бригады коронавирусом, регламентирующая порядок действий начальника поезда при выявлении заболевшего пассажира, на постоянной основе проводятся инструктажи с проводниками… В настоящее время, по согласованию с уполномоченным органом, проводятся процедуры по временному приостановлению данных поездов", - говорится в сообщении.