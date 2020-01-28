Клишас рассказал о поправках в Конституцию по международным договорам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложенная поправка в Конституцию не предполагает возможность неисполнения Россией международных договоров, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Россия последовательно выполняла и будет выполнять свои международно-правовые обязательства. В поправках речь идет о толковании международных договоров", - отметил он.
Клишас пояснил, что одной из негативных тенденций является фактический пересмотр межгосударственными органами положений международных договоров посредством их толкования. "Мы сталкиваемся с ситуациями, когда толкование международного договора вступает в противоречие с конституцией. Такая практика, в частности, имеет место в деятельности Европейского суда по правам человека", - указал сенатор.
Конституция Российской Федерации предусматривает запрет на заключение международных договоров, которые противоречат ее положениям, подчеркнул Клишас.
"Обоснованным представляется осуществлять толкование международных договоров в том понимании, которое было на момент их подписания", - заявил он.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Рабочая группа по работе над изменениями в конституции планирует работать над поправками ко второму чтению законопроекта. Сопредседатели рабочей группы заявляли, что предложения о внесении изменений в Конституцию РФ, с которым Путин выступил в ходе послания Федеральному собранию, были четко сформулированы и уже находились в высокой степени готовности.
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