Клишас рассказал о поправках в Конституцию по международным договорам

МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Предложенная поправка в Предложенная поправка в Конституцию не предполагает возможность неисполнения Россией международных договоров, сообщил РИА Новости сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении корректировок в основной закон, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас

"Россия последовательно выполняла и будет выполнять свои международно-правовые обязательства. В поправках речь идет о толковании международных договоров", - отметил он.

Клишас пояснил, что одной из негативных тенденций является фактический пересмотр межгосударственными органами положений международных договоров посредством их толкования. "Мы сталкиваемся с ситуациями, когда толкование международного договора вступает в противоречие с конституцией. Такая практика, в частности, имеет место в деятельности Европейского суда по правам человека", - указал сенатор.

Конституция Российской Федерации предусматривает запрет на заключение международных договоров, которые противоречат ее положениям, подчеркнул Клишас.

"Обоснованным представляется осуществлять толкование международных договоров в том понимании, которое было на момент их подписания", - заявил он.