В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. В пресс-службе главы В пресс-службе главы Чувашии заявили РИА Новости, что не располагают информацией о возможной отставке Михаила Игнатьева

Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщило, что Игнатьев покинет пост главы республики, решение об этом принято. По информации издания, официальное увольнение состоится на этой или следующей неделе.

На днях в интернете распространилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

В республиканском МЧС эпизод назвали "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.

Глава республики является членом "Единой России". В понедельник комиссия партии по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм.