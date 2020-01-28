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https://ria.ru/20200128/1563953686.html
В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева
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РИА Новости

В пресс-службе главы Чувашии не знают о возможной отставке Игнатьева

09:51 28.01.2020 (обновлено: 10:54 28.01.2020)
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Михаил Игнатьев, глава Республики Чувашии
Михаил Игнатьев, глава Республики Чувашии
Михаил Игнатьев, глава Республики Чувашии. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 янв — РИА Новости. В пресс-службе главы Чувашии заявили РИА Новости, что не располагают информацией о возможной отставке Михаила Игнатьева.
Ранее РБК со ссылкой на источник, близкий к администрации президента, сообщило, что Игнатьев покинет пост главы республики, решение об этом принято. По информации издания, официальное увольнение состоится на этой или следующей неделе.
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На днях в интернете распространилось видео, на котором Игнатьев вынудил сотрудника МЧС в Чебоксарах подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
В республиканском МЧС эпизод назвали "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийШутка на грани фола
Шутка на грани фола
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Шутка на грани фола
Глава республики является членом "Единой России". В понедельник комиссия партии по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм.
Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
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Обсудить 46
Евгений ЗиничевНижний НовгородЕдиная РоссияМЧС РФРБК (медиагруппа)Михаил ИгнатьевЧувашияЧебоксарыПолитика
Популярные комментарии
Клоунаду опять устраивают. Да как он смел пошутить? Уволить! А то что другие миллиардами вывозят в офшоры, это не плевок в сторону налогоплатильщиков?
28 января, 10:01
КМКостя Магомедов
23200024
Перестаньте гнобить Игнатьева!
28 января, 10:46
oomolibog
5000034
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