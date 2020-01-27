Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению", — цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.