Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Комиссия по этике партии "Единая Россия" единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева, подтвердил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.
Ранее о таком решении РИА Новости сообщил источник в руководстве партии, рекомендовано также приостановить членство Игнатьева в региональном политсовете.
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"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению", — цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
Скандал с главой Чувашии
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик во время церемонии передачи МЧС новой техники вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машины.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
Сам губернатор на еженедельном совещании заявил, что уважительно относится к сотрудникам министерства.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать скандал, отметив, что в администрации главы государства осведомлены об инциденте.
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