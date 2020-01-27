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2020-01-27T16:20+0300
https://ria.ru/20200127/1563925202.html
Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии
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РИА Новости

Комиссия ЕР по этике рекомендовала исключить главу Чувашии из партии

14:42 27.01.2020 (обновлено: 16:20 27.01.2020)
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© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Комиссия по этике партии "Единая Россия" единогласно рекомендовала президиуму генсовета исключить из организации главу Чувашии Михаила Игнатьева, подтвердил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.
Ранее о таком решении РИА Новости сообщил источник в руководстве партии, рекомендовано также приостановить членство Игнатьева в региональном политсовете.
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"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению", — цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.

Скандал с главой Чувашии

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик во время церемонии передачи МЧС новой техники вынудил спасателя подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от машины.
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев счел поведение Игнатьева недопустимым.
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Единая РоссияЧувашияПолитика
Популярные комментарии
Ни в коем случае нельзя избавляться от подобных членов партии - народ знает, что там кучкуются именно те, кто преднамеренно сделал карьеру в партии власти, чтобы в полной мере пользоваться своими полномочиями для личного обогащения, и эта метка от ЕР должна оставаться на этих личностях до того момента, пока не изменится политический расклад в стране, чтобы было с кого спрашивать за их безразличие к нуждам народа.
27 января, 15:47
Leonid
1421003
Думаю его исключат и дадут новую, более высокую должность
27 января, 16:02
hhekpacob
761102
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