Из Хэйхэ в Россию по временному коридору вернулись 213 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв - РИА Новости. Число вернувшихся из китайского Хэйхэ в Приамурье по временному коридору, организованному на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)", увеличилось со 169 до 213 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
Международный пункт пропуска Хэйхэ закрыт в дни празднования Китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля. В понедельник российские и китайские власти договорились вывезти автобусами российских туристов из Хэйхэ, в их числе девушку с подозрением на острое воспаление аппендицита.
"На текущий момент, по предварительным данным, въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом на жительство в РФ и два гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики", - приводятся в сообщении слова руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.
Все въехавшие из Китая прошли двойной тепловизионный контроль, людей с повышенной температурой не выявлено, въезд из Хэйхэ продолжается.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности.