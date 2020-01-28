Из Хэйхэ в Россию по временному коридору вернулись 213 человек

Международный пункт пропуска Хэйхэ закрыт в дни празднования Китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля. В понедельник российские и китайские власти договорились вывезти автобусами российских туристов из Хэйхэ, в их числе девушку с подозрением на острое воспаление аппендицита.

"На текущий момент, по предварительным данным, въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом на жительство в РФ и два гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики", - приводятся в сообщении слова руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.