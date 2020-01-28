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2020-01-28T08:28+0300
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Из Хэйхэ в Россию по временному коридору вернулись 213 человек
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РИА Новости

Из Хэйхэ в Россию по временному коридору вернулись 213 человек

08:28 28.01.2020
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© REUTERS / David StanwayПроверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / David Stanway
Проверка автомобиля на автомагистрали в районе города Ухань, провинция Хубэй. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 янв - РИА Новости. Число вернувшихся из китайского Хэйхэ в Приамурье по временному коридору, организованному на закрытом до 1 февраля международном пункте пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)", увеличилось со 169 до 213 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено, сообщает правительство Амурской области.
Международный пункт пропуска Хэйхэ закрыт в дни празднования Китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля. В понедельник российские и китайские власти договорились вывезти автобусами российских туристов из Хэйхэ, в их числе девушку с подозрением на острое воспаление аппендицита.
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"На текущий момент, по предварительным данным, въехало 213 человек. Из них 194 россиянина и 17 граждан КНР с видом на жительство в РФ и два гражданина Эфиопии. Признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено. Один человек с подозрением на патологию неинфекционной природы на скорой доставлен в Благовещенскую городскую клиническую больницу для уточнения диагноза. С ним отдельно работают медики", - приводятся в сообщении слова руководителя Амурского управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой.
Все въехавшие из Китая прошли двойной тепловизионный контроль, людей с повышенной температурой не выявлено, въезд из Хэйхэ продолжается.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности.
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