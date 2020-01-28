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В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина
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РИА Новости

В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина

02:11 28.01.2020 (обновлено: 02:25 28.01.2020)
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 28 янв - РИА Новости. Аргентинцы смогут увидеть более 40 работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина 2019 года на выставке, открывшейся в центре Буэнос-Айреса.
Работы лучших молодых фотографов привозят в столицу Аргентины второй год подряд. На этот раз экспозиция представлена на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса - железнодорожного вокзала Ретиро. Среди авторов – репортеры из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции и других стран. Увидеть работы можно до 7 февраля.
Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, до конца 2019 года турне уже успело побывать в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе, Нью-Дели и Мадриде.
"В этом году мы планируем провести выставки в различных провинциях Аргентины – ориентировочно в марте в Энтре-Риос, в апреле в Сан-Луисе и в июне в Кордобе. Хочу поблагодарить наших партнеров - МИА "Россия сегодня" - за организацию этого прекрасного конкурса", - сообщила РИА Новости глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе

О выставке

Аргентинский этап роуд-шоу представит зрителям фотоистории по самому широкому спектру тем. Среди них - глобальные гуманитарные вызовы и вопросы этнического самоопределения, проблемы экологии и социальное волонтерство, защита животных и другие.
Важное место в экспозиции занимает серия фотографий под названием "Отверженные и земля", созданная итальянским фоторепортером Габриэле Чеккони, который в 2019 году стал лауреатом Гран-при конкурса имени Стенина. Главные герои этого драматичного фоторепортажа – проживавшие в Мьянме мусульмане-рохинджа, которые были вынуждены бежать от преследований в Бангладеш. В результате миграции сотен тысяч людей приграничные районы этой страны фактически оказались на грани экологической катастрофы. С помощью цвета, светотени, ракурса Чеккони блестяще передает трагическую неотвратимость происходящих на его глазах событий.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Среди других ярких образов выставки - пронзительный кадр аэрофотосъемки "Распил", запечатлевший африканского слона, убитого браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване; фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане — "Караван мигрантов" журналистки из США Китры Кахана; лаконичная по форме и от этого еще более трагичная "История мучений" женщин народа рохинджа, ставших жертвами насилия, фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама; хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов во время соревнований, "Одинокий олимпиец", в объективе россиянина Алексея Филиппова.
"Мне кажется крайне ценным, что данный конкурс и эта выставка проводятся в честь журналиста, который пожертвовал своей жизнью ради правды, ради того, чтобы показать миру то, что происходит", - поделился своими эмоциями с РИА Новости житель Буэнос-Айреса Карлос.
"Меня взволновали многие фотографии, которые я увидел, они передают то, что чувствуют люди - герои этих снимков, и их авторы", - продолжил он.
"Честно, я мало путешествовал в своей жизни, а здесь я увидел моменты из жизни других людей из разных стран, я обязательно посоветую своим друзьям прийти и посмотреть выставку", - в свою очередь отметил Мигель, посетивший мероприятие.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе

О конкурсе

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО, ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения погибшего фотокорреспондента, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остаётся единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.
Конкурс-2019 прошел в пяти номинациях: к традиционным номинациям "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" добавилась новая – "Вдохновение". Работы на конкурс подавались в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".
Финалистами 2019 года стали представители 17 стран: России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, специального административного района Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
В 2019 году Генеральными информационными партнерами конкурса были информационно-новостной портал "Вести.Ru", общероссийский государственный телеканал "Россия. Культура". Международными информационными партнерами конкурса стали информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, новостное агентство ANA, телеканал и портал RT, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, информационное агентство PNA, онлайн-портал и газета AlYoum AlSabee, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, интернет-портал "Жэньминьван", информационное агентство Prensa Latina, медиагруппа The Nation. В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают портал Russian Photo, порталы Photo-study.ru, Школа визуальных искусств, Академия фотографии, информационный портал YOung JOurnalists, журнал "National Geographic Россия", журнал Contrastes, журнал Fotoargenta, интернет-порталы All About Photo, Клуб фотографии Нью-Дели, журнал Cuartoscuro, журнал EYE. Международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанкОткрытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаАндрей СтенинРоссияБуэнос-Айрес (город)
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