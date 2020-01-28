В Буэнос-Айресе открылась выставка лауреатов фотоконкурса Стенина

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе

Работы лучших молодых фотографов привозят в столицу Аргентины второй год подряд. На этот раз экспозиция представлена на площадке одного из красивейших зданий Буэнос-Айреса - железнодорожного вокзала Ретиро. Среди авторов – репортеры из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции и других стран. Увидеть работы можно до 7 февраля.

Выставка проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов, до конца 2019 года турне уже успело побывать в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе, Нью-Дели и Мадриде.

"В этом году мы планируем провести выставки в различных провинциях Аргентины – ориентировочно в марте в Энтре-Риос, в апреле в Сан-Луисе и в июне в Кордобе. Хочу поблагодарить наших партнеров - МИА "Россия сегодня" - за организацию этого прекрасного конкурса", - сообщила РИА Новости глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова.

О выставке

Аргентинский этап роуд-шоу представит зрителям фотоистории по самому широкому спектру тем. Среди них - глобальные гуманитарные вызовы и вопросы этнического самоопределения, проблемы экологии и социальное волонтерство, защита животных и другие.

Важное место в экспозиции занимает серия фотографий под названием "Отверженные и земля", созданная итальянским фоторепортером Габриэле Чеккони, который в 2019 году стал лауреатом Гран-при конкурса имени Стенина. Главные герои этого драматичного фоторепортажа – проживавшие в Мьянме мусульмане-рохинджа, которые были вынуждены бежать от преследований в Бангладеш. В результате миграции сотен тысяч людей приграничные районы этой страны фактически оказались на грани экологической катастрофы. С помощью цвета, светотени, ракурса Чеккони блестяще передает трагическую неотвратимость происходящих на его глазах событий.

Среди других ярких образов выставки - пронзительный кадр аэрофотосъемки "Распил", запечатлевший африканского слона, убитого браконьерами – добытчиками слоновой кости в Северной Ботсване; фотохроника надежды и отчаяния беженцев из Центральной Америки в приграничной с США мексиканской Тихуане — "Караван мигрантов" журналистки из США Китры Кахана; лаконичная по форме и от этого еще более трагичная "История мучений" женщин народа рохинджа, ставших жертвами насилия, фотографа из Бангладеш Мушфикула Алама; хроника экзистенциального преодоления спортсменов-биатлонистов во время соревнований, "Одинокий олимпиец", в объективе россиянина Алексея Филиппова.

"Мне кажется крайне ценным, что данный конкурс и эта выставка проводятся в честь журналиста, который пожертвовал своей жизнью ради правды, ради того, чтобы показать миру то, что происходит", - поделился своими эмоциями с РИА Новости житель Буэнос-Айреса Карлос.

"Меня взволновали многие фотографии, которые я увидел, они передают то, что чувствуют люди - герои этих снимков, и их авторы", - продолжил он.

"Честно, я мало путешествовал в своей жизни, а здесь я увидел моменты из жизни других людей из разных стран, я обязательно посоветую своим друзьям прийти и посмотреть выставку", - в свою очередь отметил Мигель, посетивший мероприятие.

О конкурсе

Конкурс был учрежден в 2014 году МИА "Россия сегодня" под эгидой российской комиссии по делам ЮНЕСКО, ежегодный прием работ на конкурс по традиции открывается в день рождения погибшего фотокорреспондента, 22 декабря. С момента учреждения и по сей день конкурс остаётся единственной в России международной площадкой, открывающей новые имена в современной фотографии. Главными целями конкурса являются поддержка молодых фотографов и сохранение высоких стандартов фотожурналистики.

Конкурс-2019 прошел в пяти номинациях: к традиционным номинациям "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени" добавилась новая – "Вдохновение". Работы на конкурс подавались в двух категориях: "Одиночная фотография" и "Серия".

Финалистами 2019 года стали представители 17 стран: России, Франции, Филиппин, Германии, Индии, Италии, США, Ирана, Мексики, Турции, ЮАР, Бангладеш, специального административного района Гонконга, Португалии, Испании, Белоруссии и Египта.