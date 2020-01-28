Выставка работ победителей фотоконкурса Стенина в Буэнос-Айресе

Работы лучших молодых фотографов привозят в Буэнос-Айрес второй год подряд.
Работы лучших молодых фотографов привозят в Буэнос-Айрес второй год подряд.
Экспозицию разместили на площадке железнодорожного вокзала Ретиро. Это здание — одно из самых красивых в городе.
Экспозицию разместили на площадке железнодорожного вокзала Ретиро. Это здание — одно из самых красивых в городе.
Здесь можно увидеть более 40 фоторабот авторов из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции и других стран.
Здесь можно увидеть более 40 фоторабот авторов из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции и других стран.
Вернисаж проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Вернисаж проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина.
Турне уже побывало в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе, Нью-Дели и Мадриде.
Турне уже побывало в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе, Нью-Дели и Мадриде.
Как рассказала РИА Новости глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова, в этом году планируется провести выставки в нескольких провинциях Аргентины.
Как рассказала РИА Новости глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова, в этом году планируется провести выставки в нескольких провинциях Аргентины.
Перед зрителями аргентинского этапа роуд-шоу разворачиваются визуальные истории, посвященные глобальным гуманитарным вызовам, волонтерству, экологии, защите животных.
Перед зрителями аргентинского этапа роуд-шоу разворачиваются визуальные истории, посвященные глобальным гуманитарным вызовам, волонтерству, экологии, защите животных.
"Меня взволновали многие фотографии, которые я увидел, они передают то, что чувствуют люди — герои этих снимков и их авторы", — поделился впечатлениями от выставки житель Буэнос-Айреса Карлос.
"Меня взволновали многие фотографии, которые я увидел, они передают то, что чувствуют люди — герои этих снимков и их авторы", — поделился впечатлениями от выставки житель Буэнос-Айреса Карлос.
"Честно говоря, в жизни я мало путешествовал, а здесь увидел моменты из жизни других людей из разных стран. Я обязательно посоветую своим друзьям прийти и посмотреть выставку", — добавил другой посетитель, Мигель.
"Честно говоря, в жизни я мало путешествовал, а здесь увидел моменты из жизни других людей из разных стран. Я обязательно посоветую своим друзьям прийти и посмотреть выставку", — добавил другой посетитель, Мигель.
Конкурс имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.
Конкурс имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.