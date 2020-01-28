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https://ria.ru/20200128/1563956801.html
Выставка работ победителей фотоконкурса Стенина в Буэнос-Айресе
https://cdn25.img.ria.ru/images/156394/83/1563948328_0:167:3049:1882_1036x0_80_0_0_3357c6f56627c652b58beacc87e99970.jpg
РИА Новости

Выставка работ победителей фотоконкурса Стенина в Буэнос-Айресе

12:27 28.01.2020 (обновлено: 17:49 28.01.2020)
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В столице Аргентины открылась выставка работы лауреатов Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Первые гости экспозиции — в подборке Ria.ru.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Работы лучших молодых фотографов привозят в Буэнос-Айрес второй год подряд.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
1 из 10

Работы лучших молодых фотографов привозят в Буэнос-Айрес второй год подряд.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Экспозицию разместили на площадке железнодорожного вокзала Ретиро. Это здание — одно из самых красивых в городе.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
2 из 10

Экспозицию разместили на площадке железнодорожного вокзала Ретиро. Это здание — одно из самых красивых в городе.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
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© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Здесь можно увидеть более 40 фоторабот авторов из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции и других стран.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
3 из 10

Здесь можно увидеть более 40 фоторабот авторов из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции и других стран.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Вернисаж проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
4 из 10

Вернисаж проходит в рамках мирового роуд-шоу лауреатов фотоконкурса имени Андрея Стенина.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Турне уже побывало в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе, Нью-Дели и Мадриде.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
5 из 10

Турне уже побывало в Москве, Будапеште, Кейптауне, Нью-Йорке, итальянском Сан-Донато-Миланезе, Нью-Дели и Мадриде.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Как рассказала РИА Новости глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова, в этом году планируется провести выставки в нескольких провинциях Аргентины.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
6 из 10

Как рассказала РИА Новости глава "Дома России" в Буэнос-Айресе Ольга Муратова, в этом году планируется провести выставки в нескольких провинциях Аргентины.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Перед зрителями аргентинского этапа роуд-шоу разворачиваются визуальные истории, посвященные глобальным гуманитарным вызовам, волонтерству, экологии, защите животных.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
7 из 10

Перед зрителями аргентинского этапа роуд-шоу разворачиваются визуальные истории, посвященные глобальным гуманитарным вызовам, волонтерству, экологии, защите животных.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

"Меня взволновали многие фотографии, которые я увидел, они передают то, что чувствуют люди — герои этих снимков и их авторы", — поделился впечатлениями от выставки житель Буэнос-Айреса Карлос.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
8 из 10

"Меня взволновали многие фотографии, которые я увидел, они передают то, что чувствуют люди — герои этих снимков и их авторы", — поделился впечатлениями от выставки житель Буэнос-Айреса Карлос.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

"Честно говоря, в жизни я мало путешествовал, а здесь увидел моменты из жизни других людей из разных стран. Я обязательно посоветую своим друзьям прийти и посмотреть выставку", — добавил другой посетитель, Мигель.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
9 из 10

"Честно говоря, в жизни я мало путешествовал, а здесь увидел моменты из жизни других людей из разных стран. Я обязательно посоветую своим друзьям прийти и посмотреть выставку", — добавил другой посетитель, Мигель.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в фотобанк

Конкурс имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.

Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Буэнос-Айресе
10 из 10

Конкурс имени Андрея Стенина организован МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии по делам ЮНЕСКО, чтобы поддержать молодых авторов и привлечь внимание к современной фотожурналистике.

© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в фотобанк
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Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаБуэнос-Айрес (город)Фото
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