В Совфеде прокомментировали ситуацию с японским журналистом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия японца, задержанного за попытку собрать секретные данные, не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Россией и Японией, заявил РИА Новости зампред комитета Действия японца, задержанного за попытку собрать секретные данные, не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Россией и Японией, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов

Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с задержанием японского поданного за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".

"Подобного рода инциденты, разумеется, не улучшают отношения наших стран и не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Москвой и Токио, в числе которых – мир и добрососедские отношения наших двух государств", - сказал Климов.