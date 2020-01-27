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В Совфеде прокомментировали ситуацию с японским журналистом
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РИА Новости

В Совфеде прокомментировали ситуацию с японским журналистом

17:14 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
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Заседание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Действия японца, задержанного за попытку собрать секретные данные, не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Россией и Японией, заявил РИА Новости зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Ранее в МИД России сообщили РИА Новости, что японским дипломатам, аккредитованным в России, заявлен протест и вручена нота в связи с задержанием японского поданного за попытку получения секретных материалов о российском военном потенциале. В министерстве рассказали, что "25 декабря 2019 года при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке сотрудниками российских правоохранительных органов во Владивостоке задержан подданный Японии".
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Вчера, 15:24
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
"Подобного рода инциденты, разумеется, не улучшают отношения наших стран и не способствуют решению стратегических задач, стоящих перед Москвой и Токио, в числе которых – мир и добрососедские отношения наших двух государств", - сказал Климов.
Вместе с тем он выразил уверенность, что действия японского гражданина и правомерные ответные действия российской стороны не окажут кардинального влияния на эти вопросы.
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток
25 января, 17:09
"Шпиономания". Посольство РФ оценило ситуацию с торгпредством в Японии
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Совет Федерации РФАндрей КлимовЯпонияРоссияПолитика
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