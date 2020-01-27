Володин оценил значение межпарламентского диалога прикаспийских стран

ТЕГЕРАН, 27 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран инициировали создание нового формата - наладить межпарламентское взаимодействие прикаспийских государств, сообщил спикер Госдумы Москва и Тегеран инициировали создание нового формата - наладить межпарламентское взаимодействие прикаспийских государств, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем меджлиса Ирана Али Лариджани.

Казахстан и "Большое значение мы придаем сотрудничеству в каспийском регионе. Мы договорились с господином Али Лариджани проработать возможность реализации нового формата межпарламентского взаимодействия и обратиться к нашим коллегам-парламентариям стран каспийского бассейна (помимо России и Ирана, это Азербайджан Туркменистан - ред.) с предложением участвовать в решении общих вопросов через парламентское измерение",- сказал Володин.

Он подчеркнул необходимость эффективной работы в рамках межпарламентской комиссии России и Ирана.

"Это формат новый, который позволит нам рассматривать вопросы широкого круга, причем не только политического спектра, но и вопросов совершенно конкретного характера, требующих решений исполнительной власти",- отметил спикер Госдумы.