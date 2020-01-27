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Володин оценил значение межпарламентского диалога прикаспийских стран
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РИА Новости

Володин оценил значение межпарламентского диалога прикаспийских стран

17:10 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВячеслав Володин
Вячеслав Володин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ТЕГЕРАН, 27 янв - РИА Новости. Москва и Тегеран инициировали создание нового формата - наладить межпарламентское взаимодействие прикаспийских государств, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем меджлиса Ирана Али Лариджани.
"Большое значение мы придаем сотрудничеству в каспийском регионе. Мы договорились с господином Али Лариджани проработать возможность реализации нового формата межпарламентского взаимодействия и обратиться к нашим коллегам-парламентариям стран каспийского бассейна (помимо России и Ирана, это Азербайджан, Казахстан и Туркменистан - ред.) с предложением участвовать в решении общих вопросов через парламентское измерение",- сказал Володин.
Он подчеркнул необходимость эффективной работы в рамках межпарламентской комиссии России и Ирана.
"Это формат новый, который позволит нам рассматривать вопросы широкого круга, причем не только политического спектра, но и вопросов совершенно конкретного характера, требующих решений исполнительной власти",- отметил спикер Госдумы.
"Со своей стороны, мы должны сделать все, чтобы законодательно обеспечить решения президентов наших стран, те решения, которые позволят нашим странам строить отношения более эффективно",- заключил Володин.
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