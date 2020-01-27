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Сопредседатели группы по Конституции провели заседание с юристами
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РИА Новости

Сопредседатели группы по Конституции провели заседание с юристами

16:04 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАндрей Клишас
Андрей Клишас
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Андрей Клишас. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Сопредседатели рабочей группы по изменению конституции РФ провели круглый стол с юристами в области конституционного права, сообщил один из сопредседателей, сенатор Андрей Клишас.
"Началась очень непростая дискуссия... Наша задача сегодня - с чисто профессиональным сообществом обсудить юридические вопросы", - сказал Клишас журналистам во время круглого стола.
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По его словам, в рамках дискуссии планируется обсудить "все сложности", связанные с формулировкой поправок, в том числе, возможность изменения преамбулы основного закона и организацию процесса общероссийского голосования.
"Время для принятия кулуарных решений прошло. Решение будем принимать только после всестороннего обсуждения. И на самом деле, решение принимать будут люди. Вот в этом состоит сегодня позиция президента. Поэтому юристы сейчас сидят, думают, как правильно, соблюдая все положения 136 статьи, вписать эту процедуру общероссийского голосования, причем не как консультативного голосования, а как голосования, от которого зависит, вступят в силу поправки в Конституцию, которые предлагаются, или нет", - отметил Клишас.
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Сопредседатель рабгруппы подчеркнул, что планируется провести как минимум две встречи с экспертами: перед вторым чтением появятся формулировки самих поправок, и их "тоже нужно будет обсудить с коллегами по конституционному праву". В частности, необходимо будет обсудить вопросы, связанные с терминологией, с допустимостью использования тех или иных понятий в конституции.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
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