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Клишас оценил возможность электронного голосования по конституции
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РИА Новости

Клишас оценил возможность электронного голосования по конституции

15:56 27.01.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Многие эксперты высказываются против допустимости использования электронного голосования во время голосования за поправки в конституцию, заявил глава конституционного комитета Совфеда, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в конституцию Андрей Клишас.
"Здесь достаточно много очень непростых позиций. Многие придерживаются противоположных точек зрения. Кто-то за электронное голосование, сегодня большинство высказываются против электронного голосования, допустимости электронного голосования в рамках этой процедуры", - сказал Клишас журналистам во время круглого стола "О проекте закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".
Электронное дистанционное голосование впервые было использовано на выборах депутатов Мосгордумы в единый день голосования 8 сентября 2019 в трех округах Москвы.
Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.
Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова
23 января, 16:23
ЦИК выступил против электронного голосования по изменению Конституции
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Андрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФРоссияПолитика
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