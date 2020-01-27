Клишас оценил возможность электронного голосования по конституции

"Здесь достаточно много очень непростых позиций. Многие придерживаются противоположных точек зрения. Кто-то за электронное голосование, сегодня большинство высказываются против электронного голосования, допустимости электронного голосования в рамках этой процедуры", - сказал Клишас журналистам во время круглого стола "О проекте закона РФ о поправке к Конституции РФ "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти".

Президент РФ Владимир Путин на прошлой неделе внес в Госдуму законопроект о поправке в конституцию, Госдума поддержала его в первом чтении. Поправки направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. В законопроекте президент предложил на конституционном уровне закрепить обязательное требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство лицам, занимающим в РФ важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов. Также предлагается ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства.