В ЕР предложили изменить порядок начисления пенсий инвалидам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Люди с ограниченными возможностями здоровья в РФ должны получать как пенсию по инвалидности, так и трудовую, считает координатор партпроекта "Единой России" "Единая страна – доступная среда", зампредседателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев.
На сегодняшний день, если человек одновременно имеет право на получение нескольких видов пенсий, ему назначается и выплачивается одна пенсия – та, что больше по размеру. Право на одновременное получение двух пенсий имеет ряд категорий, в том числе инвалиды из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, и некоторые другие. Если же инвалидность установлена получателю трудовой пенсии по старости, не относящемуся к перечисленным категориям, то вторая пенсия по инвалидности ему не будет назначена. Такому гражданину будет установлена ежемесячная денежная выплата и предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные для инвалидов.
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"Я считаю, человек с инвалидностью при достижении пенсионного возраста должен дополнительно к пенсии по инвалидности получать и трудовую пенсию, если он работал и как все уплачивал страховые платежи в пенсионный фонд", - цитирует Терентьева сайт партии.
Терентьев добавил, что нужно осторожно вносить изменения в критерии определения групп инвалидности. Любой шаг при уточнении критериев не должен приводить к тому, что "сегодня ты инвалид, а завтра не имеешь статуса и лишаешься мер социальной поддержки". По словам Терентьева, работы по законопроекту об электронном сертификате и совершенствовании закупок современных средств реабилитации также "требуют ускорения".
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"Нужно срочно изменить приказ Минтруда, который предлагает, в частности, при получении новой коляски с электроприводом предоставлять старое изделие на медико-техническую экспертизу даже по истечении установленного срока пользования. В ситуации с тяжелой инвалидностью и недоступности общественного транспорта это практически невозможно", - уверен депутат.
По его словам, все соответствующие решения могут быть выработаны на площадке ЕР совместно с Минтрудом РФ и с привлечением экспертов и общественных организаций инвалидов.
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