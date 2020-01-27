В ЕР предложили изменить порядок начисления пенсий инвалидам

На сегодняшний день, если человек одновременно имеет право на получение нескольких видов пенсий, ему назначается и выплачивается одна пенсия – та, что больше по размеру. Право на одновременное получение двух пенсий имеет ряд категорий, в том числе инвалиды из-за военной травмы, участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами, и некоторые другие. Если же инвалидность установлена получателю трудовой пенсии по старости, не относящемуся к перечисленным категориям, то вторая пенсия по инвалидности ему не будет назначена. Такому гражданину будет установлена ежемесячная денежная выплата и предоставлены меры социальной поддержки, предусмотренные для инвалидов.