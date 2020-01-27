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Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева
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РИА Новости

Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева

12:47 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана Владимир Васильев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Глава Дагестана Владимир Васильев. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Журналисты "Новой газеты", "Медузы", "Коммерсанта" и еще ряда СМИ просят главу Дагестана Владимира Васильева отреагировать на дело сотрудника дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева, против которого возбуждено дело о финансировании террористической организации из-за его публикаций.
Гаджиева арестовали 18 июня прошлого года по обвинению в финансировании терроризма. Он вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский суд несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - в начале ноября до 31 января.
"Журналисты "Новой газеты", "Медузы", "Коммерсанта", "Медиазоны", "Эха Москвы" и других средств массовой информации выступили в поддержку своего коллеги из дагестанской газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева", - говорится в видеообращении, размещенном на сайте "Новой газеты". В нем журналисты, среди которых Иван Голунов и Олег Кашин, призывают освободить Гаджиева.
После ареста Гаджиева дагестанские еженедельники "Новое дело", "Свободная республика" и "Черновик" вышли 21 июня с одинаковой первой полосой c лозунгами "Я/Мы - Абдулмумин Гаджиев" и #СвободуАбдулмумину. Таким образом, издания выразили протест по поводу ареста журналиста.
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