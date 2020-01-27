Ряд СМИ попросили главу Дагестана отреагировать на дело Гаджиева

Гаджиева арестовали 18 июня прошлого года по обвинению в финансировании терроризма. Он вину не признал и связал арест со своей журналистской деятельностью. Советский суд несколько раз продлевал арест Гаджиева, последний раз - в начале ноября до 31 января.