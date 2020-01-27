В Приамурье временно откроют границу для вывоза туристов из Китая

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв - РИА Новости. Международный пункт пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)", закрытый до 1 февраля, временно откроют во вторник для вывоза российских туристов из Международный пункт пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)", закрытый до 1 февраля, временно откроют во вторник для вывоза российских туристов из Китая , сообщает правительство Амурской области.

Как сообщало ранее правительство региона, по рабочей информации, полученной от Народного Правительства города Хэйхэ, режим работы международного пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в дни празднования китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля.

Туристам было рекомендовано возвращаться из Китая через другие пункты пропуска. В китайском Хэйхэ, по данным властей Приамурья, находится с туристическими, учебными и деловыми целями "несколько десятков граждан РФ".

На горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области поступило несколько десятков звонков от российских туристов, находящихся в Хэйхэ.

"В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендицита, ...при активном участии генерального консульства Российской Федерации в Харбине была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск",- сообщает правительство Амурской области.

Всем российским туристам, желающим уехать из Хэйхэ, необходимо к 03:00 мск 28 января прибыть к пункту пропуска в Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и пропуска россиян займет не больше двух часов.

"В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник", - уточняется в сообщении.

Для уточнения числа желающих уехать, россиян просят обращаться на горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.