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В Приамурье временно откроют границу для вывоза туристов из Китая
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РИА Новости

В Приамурье временно откроют границу для вывоза туристов из Китая

12:40 27.01.2020 (обновлено: 12:44 27.01.2020)
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© REUTERS / Thomas PeterПункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине
© REUTERS / Thomas Peter
Пункт контроля состояния здоровья пассажиров на железнодорожном вокзале в Пекине
БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 янв - РИА Новости. Международный пункт пропуска "Благовещенск-Хэйхэ (КНР)", закрытый до 1 февраля, временно откроют во вторник для вывоза российских туристов из Китая, сообщает правительство Амурской области.
Как сообщало ранее правительство региона, по рабочей информации, полученной от Народного Правительства города Хэйхэ, режим работы международного пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в дни празднования китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск-Хэйхэ планируется возобновить с 1 февраля.
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Туристам было рекомендовано возвращаться из Китая через другие пункты пропуска. В китайском Хэйхэ, по данным властей Приамурья, находится с туристическими, учебными и деловыми целями "несколько десятков граждан РФ".
На горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области поступило несколько десятков звонков от российских туристов, находящихся в Хэйхэ.
"В ходе первичных консультаций специалистам стало известно о девушке с подозрением на острое воспаление аппендицита, ...при активном участии генерального консульства Российской Федерации в Харбине была достигнута договоренность об организации разового автобусного рейса для возврата российских туристов через пункт пропуска Хэйхэ в Благовещенск",- сообщает правительство Амурской области.
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Всем российским туристам, желающим уехать из Хэйхэ, необходимо к 03:00 мск 28 января прибыть к пункту пропуска в Хэйхэ. Планируется, что процедура оформления и пропуска россиян займет не больше двух часов.
"В составе сотрудников, которые будут осуществлять возврат российских туристов, будет присутствовать медицинский работник", - уточняется в сообщении.
Для уточнения числа желающих уехать, россиян просят обращаться на горячую линию министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.
Губернатор Амурской области Василий Орлов 24 января призвал жителей региона отказаться от поездок в Китай из-за коронавируса, а руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова сообщила журналистам, что в регионе введен режим повышенной готовности по профилактике.
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