Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область
Ленинградская область
2020-01-27T12:21+0300
https://ria.ru/20200127/1563915851.html
Промышленное производство в Ленобласти в 2019 году выросло на 4,6%
https://cdn25.img.ria.ru/images/150552/79/1505527981_818:0:7474:3744_1036x0_80_0_0_230f5f120cb93be78596b31820b14970.jpg
РИА Новости

Промышленное производство в Ленобласти в 2019 году выросло на 4,6%

12:21 27.01.2020
55
© Fotolia / sdecoretГрафик
График
© Fotolia / sdecoret
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Промышленное производство в Ленинградской области за прошедший 2019 год выросло на 4,6% по сравнению с 2018 годом, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко со ссылкой на данные Петростата.
По его словам, стабильный результат, который демонстрируют региональные предприятия, говорит положительном экономическом состоянии области. Этого удалось достичь благодаря востребованности продукции, которая производится в регионе, как в России, так и за рубежом. Помимо этого, росту помогает работа областных властей по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта в рамках нацпроекта.

"Хорошие результаты в промышленности дают нам гарантии для обеспечения роста денежных доходов населения – задачи, которую поставил президент России в своем послании Федеральному Собранию. По итогам 11 месяцев среднемесячная заработная плата в области выросла на 5,9% и составила 44944 рублей", – подчеркнул Александр Дрозденко.

Также он отметил, что по оперативным данным Петростата, рост добычи полезных ископаемых в регионе составил 5,3% по сравнению с 2018 годом. Обрабатывающие производства в целом показали рост в 4,9%. Среди них наибольший прирост у предприятий, производящих мебель (31,9%), кокс и нефтепродукты (17,6%), оказывающих услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (16,6%), а также у производителей транспортных средств и оборудования (12,7%), машин и оборудования (9,5%) и текстильных изделий (9,1%).
Пастух со стадом на пастбище в племенном хозяйстве по выращиванию и продаже мясного крупного рогатого скота ОАО Племенной Завод Спутник в Ленинградской области. 2015 год
15 января, 14:58Ленинградская область
Ленобласть входит в ТОП-15 регионов РФ по гармоничному развитию села
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в Ленинградской области увеличилось на 2,8% к прошлому году",- резюмировал он.
300000
Обсудить 0
Ленинградская областьАлександр ДрозденкоЛенинградская областьЭкономика
Рекомендуем
Сотрудник Челябинского трубопрокатного завода в цехе Высота 239
Исследование: ситуация в производственном секторе России улучшается
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с членами российского правительства
Мишустин поручил провести ревизию проделанной работы по нацпроектам
Самолет авиакомпании Air India
В Индии выставили на продажу 100% авиаперевозчика Air India
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил разработать концепцию ответственности производителей
Президент РФ Владимир Путин
Для ряда венчурных инвесторов установят допустимый уровень финрисков
Посетитель ярмарки вакансий
Безработица в России в декабре сохранилась на уровне 4,6 процента
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания
Президент РФ Владимир Путин
Путин рекомендовал принять до мая законы о защите капиталовложений
Небоскребы делового центра Москва-сити
Корпорация МСП выступила гарантом по кредиту для компании "ГенМастер"
Работа ТЭЦ-2 во Владивостоке
СГК в 2020 году направит 1,5 млрд рублей на ремонт алтайских станций
Дата-центр IT-парка в Казани
Исследование: Россия отстает в сфере внедрения промышленного интернета
Очистка символического сварного стыка Турецкого потока
"Газпром" поставил по "Турецкому потоку" миллиард кубометров газа
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев поручил ЕР зафиксировать задачи по реализации послания
Юрий Трутнев
Минвостокразвития вычислит коэффициенты эффективности для губернаторов
Губернатор Ростовской области Василий Голубев
Голубев: Ростовская область станет лидером по ветроэнергетике в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
Лента новостейМолния