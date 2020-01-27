Промышленное производство в Ленобласти в 2019 году выросло на 4,6%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Промышленное производство в Промышленное производство в Ленинградской области за прошедший 2019 год выросло на 4,6% по сравнению с 2018 годом, об этом сообщил глава региона Александр Дрозденко со ссылкой на данные Петростата.

По его словам, стабильный результат, который демонстрируют региональные предприятия, говорит положительном экономическом состоянии области. Этого удалось достичь благодаря востребованности продукции, которая производится в регионе, как в России, так и за рубежом. Помимо этого, росту помогает работа областных властей по наращиванию несырьевого неэнергетического экспорта в рамках нацпроекта.

"Хорошие результаты в промышленности дают нам гарантии для обеспечения роста денежных доходов населения – задачи, которую поставил президент России в своем послании Федеральному Собранию. По итогам 11 месяцев среднемесячная заработная плата в области выросла на 5,9% и составила 44944 рублей", – подчеркнул Александр Дрозденко.

Также он отметил, что по оперативным данным Петростата, рост добычи полезных ископаемых в регионе составил 5,3% по сравнению с 2018 годом. Обрабатывающие производства в целом показали рост в 4,9%. Среди них наибольший прирост у предприятий, производящих мебель (31,9%), кокс и нефтепродукты (17,6%), оказывающих услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования (16,6%), а также у производителей транспортных средств и оборудования (12,7%), машин и оборудования (9,5%) и текстильных изделий (9,1%).