В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с маршруткой

Ранее сообщалось, что в воскресенье около 11.00 мск на автодороге "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области водитель маршрутки "ГАЗ" не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся на бок. Сначала сообщалось, что в ДТП погибла 27-летняя пассажирка, а также пострадали пять человек. Затем уточялось, что телесные повреждения различной степени тяжести получили 7 пассажиров, пять из которых госпитализированы, двое от госпитализации отказались. СУСК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке пассажиров.