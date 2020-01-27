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В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с маршруткой
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РИА Новости

В Ленинградской области возбудили дело после ДТП с маршруткой

10:42 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено после ДТП с маршруткой в Ленинградской области, где один человек погиб и девять пострадали, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД России.
Ранее сообщалось, что в воскресенье около 11.00 мск на автодороге "Нарва" в Волосовском районе Ленинградской области водитель маршрутки "ГАЗ" не справился с управлением, выехал на обочину и перевернулся на бок. Сначала сообщалось, что в ДТП погибла 27-летняя пассажирка, а также пострадали пять человек. Затем уточялось, что телесные повреждения различной степени тяжести получили 7 пассажиров, пять из которых госпитализированы, двое от госпитализации отказались. СУСК РФ по Ленинградской области начало проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, при перевозке пассажиров.
"В результате ДТП на месте происшествия скончалась пассажирка 1992 года рождения, еще 9 человек получили различные травмы. По данному факту следователем СО ОМВД России по Волосовскому району Ленинградской области возбуждено уголовное дело по части 3 стать 264 УК России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - сообщает ГУМВД.
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ГУМВДГруппа ГАЗМВД РФЛенинградская областьВолосовский районРоссияПроисшествия
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