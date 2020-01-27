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Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
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РИА Новости

Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"

05:53 27.01.2020 (обновлено: 11:06 27.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Экс-депутат Верховной рады, бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112" назвал премьер-министра страны Алексея Гончарука "сознательным идиотом".
"Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести", — заявил Червоненко.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
20 января, 07:14
Украинский премьер рассказал о "негодяях и подонках" среди чиновников
По его словам, население Украины живет хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а правительство возглавляет "сознательный идиот" без образования и ответственности.
"К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день", — заключил экс-министр.
Ранее Гончарук попал в центр скандала из-за публикации "прослушки" его совещаний. На YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликован ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором украинский премьер якобы неоднозначно отзывается о Зеленском — в частности, заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".
На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский отказался ее принять. Украинский лидер заявил, что решил дать правительству еще один шанс, а также поставил перед министрами ряд задач.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
25 января, 09:13
В Сети появилась новая запись "прослушки" c совещания премьера Украины
75340881011
Обсудить 11
Алексей ГончарукСитуация на УкраинеЕвгений ЧервоненкоВ мире
Популярные комментарии
"Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести", - заявил Червоненко...Верной дорогой идете, не товарищи! Попутного ветра в спину и барабан на шею! Еще немного и останется только обнести высоким забором ваш колхоз как чернобыльскую зону, по причине всеобщего заражения)))
27 января, 07:30
ИПИгорь Перминов
5041203
У нас такая ж картина.
27 января, 07:20
shurenimp
6000123
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