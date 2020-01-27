Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"

"Мы находимся в управлении людей без прошлого, без профессии, без планов на будущее на Украине, без знаний и, самое главное, без совести", — заявил Червоненко.

По его словам, население Украины живет хуже, чем во времена президентства Петра Порошенко, а правительство возглавляет "сознательный идиот" без образования и ответственности.

"К нам относятся как к нищим, вороватым идиотам. И это показывают нам каждый день", — заключил экс-министр.

Ранее Гончарук попал в центр скандала из-за публикации "прослушки" его совещаний. На YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликован ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором украинский премьер якобы неоднозначно отзывается о Зеленском — в частности, заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".