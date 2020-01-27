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2020-01-27T04:50+0300
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"Кошка-моряк" стала сенсацией в соцсетях
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РИА Новости

"Кошка-моряк" стала сенсацией в соцсетях

04:38 27.01.2020 (обновлено: 04:50 27.01.2020)
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© Фото : Instagram аккаунт miss_rigby_boatkittyКошка Miss Rigby
Кошка Miss Rigby
© Фото : Instagram аккаунт miss_rigby_boatkitty
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мисс Ригби, четырехлетняя американская бурманская кошка, живет на лодке со своими владельцами из Флориды. Они начали вести от ее имени аккаунт в инстаграме, который становится все популярнее, сообщает Daily Mail.
Шейн Ла Пейр и его жена Мэривонн ранее владели архитектурной фирмой, но 10 лет назад забросили бизнес, чтобы заниматься парусным спортом.
Пара живет на своей лодке, путешествует и подрабатывает на других судах.
"Мисс Ригби прожила с нами на лодке всю свою жизнь, с тех пор как ей исполнилось одиннадцать недель. Это ее дом, и она его любит", - поясняют супруги.
Хобби Ригби - исследовать моря и океаны.
Путешественники рассказывают, американскую бурму считают одной из самых "собачьих" пород. Такие кошки чрезвычайно любящие, преданные, а также довольно легко поддаются дрессировке.
"Мы путешествовали с ней по Карибскому морю до Гренады, останавливаясь на большинстве островов, - рассказывает Мэривонн. – Мисс Ригби ходила с нами на паруснике, а также на моторных лодках, которые мы доставляли вверх и вниз по восточному побережью США".
Путешественница подчеркнула, что кошка даже самые тяжелые морские условия делает терпимыми своим мурлыканьем и миловидностью. "Я не могу себе представить, что ее нет на борту", - говорит Мэривонн.
Она добавляет, что прогулки и походы с Мисс Ригби получаются очень веселыми. "Она делает сумасшедшие пробежки, преследуя Шейна. Мы приучили ее быть похожей на собаку, и она нас не подвела", - рассказывает Мэривонн.
Главная забота супругов заключается в обеспечении безопасности кошки. Во время плавания ее, в основном, запирают, а на палубе разрешают находиться только в спокойных условиях и под строгим наблюдением.
"У нас есть много стратегий на случай чрезвычайных ситуаций, - поясняет Мэривонн. - К счастью, ЧП не случались. Ригби очень уверенно двигается и чувствует воду вокруг себя".
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