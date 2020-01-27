Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Оператор подземных газохранилищ Украины "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства из-за ареста счетов и всего имущества по решению Арбитражного суда Киева. Эксперты давно говорили о финансовых проблемах компании, но теперь под угрозой срыва весь отопительный сезон.

Старые долги

Бывший оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" (с начала года управление передано новой независимой компании "Оператор ГТС Украины") столкнулся с серьезными трудностями из-за вердикта Арбитражного суда Киева двенадцатилетней давности, обязывающего поставить частной фирме "Укрэнергосбыт" 305 миллионов кубометров газа.

Так вот, этот давний долг приобрела некая компания ФК "Фин-Инвест" и через суд потребовала возместить стоимость топлива — 2,3 миллиарда гривен (почти 86,5 миллиона долларов). А общая цена нынешних активов госкомпании, по данным Deloitte & Touche Ukranian Services Company на начало прошлого года, не превышает 2,4 миллиарда гривен.

Представители "Укртрансгаза" уже обратились в Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро, назвав действия "Укрэнергосбыта" и ФК "Фин-Инвест" мошенничеством. Но, главное, компания предупредила, что арест ее счетов и активов приведет к срыву отопительного сезона в стране.

Было ваше — станет наше

По мнению большинства экспертов, суть этой диковатой истории — попытка приватизировать "Укртрансгаз" через банкротство в обход закона. Разговоры о приватизации газотранспортных сетей на Украине ведутся давно — в 2018-м это предлагал премьер-министру Владимиру Гройсману исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец.

Тогда речь шла о продаже 49% акций ГТС за семь миллиардов долларов — скромная сумма для половины компании, владеющей 38 тысячами километров магистральных газопроводов, 13 подземными хранилищами газа (ПГХ) и сетью трубопроводов низкого давления общей протяженностью в десятки тысяч километров.

После выделения газотранспортной системы в особую компанию у "Укртрансгаза" остались только подземные хранилища. Но и они представляют собой немалую ценность, поскольку на хранении голубого топлива можно неплохо заработать. Украина еще в прошлом году начала сдавать свои ПХГ в аренду европейским компаниям, и у этого бизнеса хорошие перспективы.

Несколько дней назад глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, что страна использует имеющиеся хранилища только наполовину, в то время как Польше, Молдавии, Румынии и Венгрии собственных уже не хватает. Значит, спрос на аренду украинских ПХГ будет расти.

Осознавая стратегическое значение и перспективы "Укртрансгаза", в середине января кабмин Украины принял постановление о том, что даже в случае продажи активов компании и ее трансформации из унитарной в акционерное общество государство должно сохранить за собой не менее 50% предприятия.

Вероятно, именно поэтому спустя несколько дней из ниоткуда возникла ФК "Фин-Инвест" с судебным иском на сумму, практически равную стоимости госкомпании. Если претензии "Фин-Инвеста" не удастся оспорить в суде, неизбежно банкротство, и украинские газовые хранилища перейдут в частные руки.

Не горячо, а холодно

Пока украинские коррупционеры делят остатки государственной собственности, простые граждане возмущаются завышенными ценами на газ. И хотя правительство обещало снизить тарифы, а после договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза" о продолжении транзита топлива в ЕС в 2020-м котировки на европейской бирже TTF упали на 20% — с 159 до 147 долларов за тысячу кубов, население продолжает переплачивать.

При этом официальный Киев пытается убедить всех, что газ на самом деле подешевел.

"Уменьшение платежки уже сейчас — это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках", — сообщил недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Похвастаться коммунальными достижениями поспешил и мэр Киева Виталий Кличко. "В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами за тепло", — заявил он, не принимая во внимание то, что и без новых цен суммы должны были снизиться из-за аномально теплой зимы.

Но все получилось иначе: под постом Гончарука о "снижении цен" на его странице на Facebook украинцы рассказали, какие на самом деле платежки им приходят. Вот несколько комментариев.

"Алексей, я не знаю, что вам наотчитывались, но в платежках отопление реально меньше не стало! Почти такая же сумма, как за декабрь 18-го, плюс добавилась строчка "распределение газа", немного, но тоже в плюс. Более того, декабрь 18-го был холоднее этого декабря и топили, соответственно, на котельных не так интенсивно. Разберитесь, пожалуйста, а потом демонстрируйте эти победы. Кривой Рог", — пишет Женя Жженный.