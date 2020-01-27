Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T10:48+0300
https://ria.ru/20200127/1563819558.html
Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156391/09/1563910930_0:82:3079:1814_1036x0_80_0_0_4d22e66d13921d17d61bf4731b89ce5d.jpg
РИА Новости

Украине грозит замерзание: суд арестовал активы "Укртрансгаза"

08:00 27.01.2020 (обновлено: 10:48 27.01.2020)
108157
© РИА Новости / СтрингерЖители Украины проводят протестную акцию у здания компании "Нафтогаз-Украина"
Жители Украины проводят протестную акцию у здания компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Александр Лесных. Оператор подземных газохранилищ Украины "Укртрансгаз" оказался на грани банкротства из-за ареста счетов и всего имущества по решению Арбитражного суда Киева. Эксперты давно говорили о финансовых проблемах компании, но теперь под угрозой срыва весь отопительный сезон.

Старые долги

Бывший оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" (с начала года управление передано новой независимой компании "Оператор ГТС Украины") столкнулся с серьезными трудностями из-за вердикта Арбитражного суда Киева двенадцатилетней давности, обязывающего поставить частной фирме "Укрэнергосбыт" 305 миллионов кубометров газа.
Так вот, этот давний долг приобрела некая компания ФК "Фин-Инвест" и через суд потребовала возместить стоимость топлива — 2,3 миллиарда гривен (почти 86,5 миллиона долларов). А общая цена нынешних активов госкомпании, по данным Deloitte & Touche Ukranian Services Company на начало прошлого года, не превышает 2,4 миллиарда гривен.
Макет хранилища сжиженного природного газа на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога
20 января, 08:00
Литва против Польши: маленькая европейская газовая война
Представители "Укртрансгаза" уже обратились в Госбюро расследований и Национальное антикоррупционное бюро, назвав действия "Укрэнергосбыта" и ФК "Фин-Инвест" мошенничеством. Но, главное, компания предупредила, что арест ее счетов и активов приведет к срыву отопительного сезона в стране.

Было ваше — станет наше

По мнению большинства экспертов, суть этой диковатой истории — попытка приватизировать "Укртрансгаз" через банкротство в обход закона. Разговоры о приватизации газотранспортных сетей на Украине ведутся давно — в 2018-м это предлагал премьер-министру Владимиру Гройсману исполняющий обязанности главы правления "Нафтогаза" Сергей Коновец.
Тогда речь шла о продаже 49% акций ГТС за семь миллиардов долларов — скромная сумма для половины компании, владеющей 38 тысячами километров магистральных газопроводов, 13 подземными хранилищами газа (ПГХ) и сетью трубопроводов низкого давления общей протяженностью в десятки тысяч километров.
После выделения газотранспортной системы в особую компанию у "Укртрансгаза" остались только подземные хранилища. Но и они представляют собой немалую ценность, поскольку на хранении голубого топлива можно неплохо заработать. Украина еще в прошлом году начала сдавать свои ПХГ в аренду европейским компаниям, и у этого бизнеса хорошие перспективы.
Несколько дней назад глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон рассказал, что страна использует имеющиеся хранилища только наполовину, в то время как Польше, Молдавии, Румынии и Венгрии собственных уже не хватает. Значит, спрос на аренду украинских ПХГ будет расти.
Объект газотранспортной системы Украины
9 декабря 2019, 08:00
Обречен на банкротство: "Нафтогаз" подготовил "Газпрому" ловушку
Осознавая стратегическое значение и перспективы "Укртрансгаза", в середине января кабмин Украины принял постановление о том, что даже в случае продажи активов компании и ее трансформации из унитарной в акционерное общество государство должно сохранить за собой не менее 50% предприятия.
Вероятно, именно поэтому спустя несколько дней из ниоткуда возникла ФК "Фин-Инвест" с судебным иском на сумму, практически равную стоимости госкомпании. Если претензии "Фин-Инвеста" не удастся оспорить в суде, неизбежно банкротство, и украинские газовые хранилища перейдут в частные руки.

Не горячо, а холодно

Пока украинские коррупционеры делят остатки государственной собственности, простые граждане возмущаются завышенными ценами на газ. И хотя правительство обещало снизить тарифы, а после договоренности "Газпрома" и "Нафтогаза" о продолжении транзита топлива в ЕС в 2020-м котировки на европейской бирже TTF упали на 20% — с 159 до 147 долларов за тысячу кубов, население продолжает переплачивать.
При этом официальный Киев пытается убедить всех, что газ на самом деле подешевел.

"Уменьшение платежки уже сейчас — это результат, во-первых, совместной работы президента, правительства и органов местной власти. Это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились. А правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках", — сообщил недавно премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Похвастаться коммунальными достижениями поспешил и мэр Киева Виталий Кличко. "В январе киевляне получат платежки с меньшими примерно на 22-23% счетами за тепло", — заявил он, не принимая во внимание то, что и без новых цен суммы должны были снизиться из-за аномально теплой зимы.
Но все получилось иначе: под постом Гончарука о "снижении цен" на его странице на Facebook украинцы рассказали, какие на самом деле платежки им приходят. Вот несколько комментариев.
"Алексей, я не знаю, что вам наотчитывались, но в платежках отопление реально меньше не стало! Почти такая же сумма, как за декабрь 18-го, плюс добавилась строчка "распределение газа", немного, но тоже в плюс. Более того, декабрь 18-го был холоднее этого декабря и топили, соответственно, на котельных не так интенсивно. Разберитесь, пожалуйста, а потом демонстрируйте эти победы. Кривой Рог", — пишет Женя Жженный.
В дискуссию включились и киевляне. "В Киеве с 1500 гривен до 1900. Это вроде как больше стало, а не уменьшилось", — удивляется Елена Подгорная.
Газоизмерительная станция Суджа в Курской области
19 декабря 2019, 08:00
Новый расклад: каким будет договор о газовом транзите
1463401016919
Обсудить 29
Оператор ГТС УкраиныАлексей ГончарукСитуация на УкраинеЖКХГазпромВиталий КличкоПриродный газЭкономика
Популярные комментарии
Самим то не надоело «приговоры» эти писать?! Сколько раз вы их уже морозили то, и не сосчитать. А ничего, живут. На свою страну внимания больше обращайте!
27 января, 11:47
Дик Котов
35610128
с этим колхозом и воевать не нужно, сами себя победят))
27 января, 08:19
ИПИгорь Перминов
39210014
Рекомендуем
Алексей Миллер во время торжественной церемонии запуска в эксплуатацию первой очереди подземного хранилища газа в поселке Романово
Третий — лишний: Россия может прекратить газовый транзит через Польшу
Президент России Владимир Путин
В Демократической партии США найден исполнитель воли Путина
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Флаг США на вокзале Oculus в Нью-Йорке
Главный "мозговой центр" США: вот что нам придется уступить России
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
День знаний в кадетском корпусе в Киеве, Украина
"Битва ЛГБТ с националистами". Чему научат украинских школьников
Варшава
Эксперт прокомментировал претензии Польши на репарации
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Украинский дипломат заявил, что в Париже зреет недовольство Зеленским
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
Украинский экс-министр назвал Гончарука "сознательным идиотом"
Актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
23:27Полина Гагарина рассказала, что думает об участниках шоу "Голос.Дети"
23:24В МВД оценили общий ущерб от преступности в 2019 году
23:19Число киберпреступлений в России выросло почти на 70 процентов
23:16Мишустин назначил главу "Российского экологического оператора"
23:11"А-Проперти" ходатайствовала о выкупе 100% акций Эльгинского проекта
23:06Мишустин назначил новых замглавы Минкомсвязи и Минфина
23:03Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра Минкомсвязи
23:02Мишустин назначил Павла Кадочникова заместителем министра финансов
23:00Ученые выяснили, как неандертальцы заселяли Сибирь
22:54МВД оценило ущерб от экономических преступлений в 2019 году
22:43В работе Google произошел сбой
Лента новостейМолния