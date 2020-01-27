Вся правда о людях, сменивших имя, отчество и фамилию

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости, Мария Марикян. Полученное при рождении имя люди принимают как данность — так уж назвали, ничего не поделать. Однако встречаются энтузиасты, готовые поменять его во всех документах, лишь бы отказаться от прошлой жизни и стереть плохие воспоминания. Впрочем, причиной может стать не только семейная драма: одни хотят доказать свою правоту в спорном вопросе, другие же — забавы ради. Зачем меняют имя, фамилию или отчество — в материале РИА Новости.

"Какая-то шутка"

Тридцатилетнего Руслана Александровича Саволайнена из Санкт-Петербурга раньше звали Русланом Мехмановичем Петуховым.

"Мне был 21 год, я учился на третьем курсе, на семейного психолога. Нам дали задание — составить генеалогическое древо, чтобы получить зачет "автоматом". Так я выяснил, что бабушка у меня — финка, а ее девичья фамилия — Саволайнен, — рассказывает РИА Новости Руслан. — В течение полугода я собирал архивные данные в Петербурге, Ленобласти. Съездил еще в Финляндию — туда, где жили предки". Там Руслан узнал, что на Марсовом поле есть захоронение времен блокады, где покоится его двоюродный прадед Иван Саволайнен.

Молодой человек настолько проникся историей предков по материнской линии, что решил взять эту фамилию. "Теперь я единственный в семье, кто ее носит", — говорит Руслан.

© Фото : из личного архива Руслана Саволайнена Руслан Саволайнен © Фото : из личного архива Руслана Саволайнена Руслан Саволайнен

Фамилия Петухов, уточняет он, ему досталась от сводных старших братьев, отчество — от бывшего мужа матери. "С родным отцом все сложно. Его зовут Аль Джунди Набиль Абдель Хафиз Джабара, он из Иордании. Переехал в Петербург давно, поступил на медицинский — там они и познакомились с матерью, — объясняет собеседник. — Сейчас с отцом у меня нет связи. Виделись последний раз, когда мне было десять лет".

"В Иордании главный в семье — самый старший, — продолжает он. — У нас на тот момент была прабабушка. Сама она из Саудовской Аравии. Как-то приехала в Иорданию погостить, мы там всей семьей были как раз. На дворе — 1999-й. Не знаю почему, но мы с мамой ей приглянулись, остальная местная родня нас не считала за своих. Прабабушка вдруг решила забрать меня к себе и воспитывать самостоятельно. Родители и я, конечно, были против. Отец втихую купил нам с мамой билеты, мы вернулись в Петербург. А отец улететь с нами не смог — бабушка наша была больна, он с ней остался".

Разразился скандал: "Согласно традициям нельзя идти против воли старшего, — говорит Руслан. — Позже мы узнали, что родня по отцовской линии надавила на него — он женился на местной женщине, у них есть дети. Моя мама не хотела, чтобы у меня были его фамилия и отчество. Я к сложившейся ситуации отнесся с пониманием, без обиды".

Фамилию и отчество Руслан сменил в 2012 году. "Решил стать Александровичем прямо в загсе, когда заполнял заявление. Просто указал первое, что пришло в голову". Теперь Руслан хочет вообще отказаться от отчества.

По словам молодого человека, до сих пор не все всерьез воспринимают его фамилию — думают, "просто псевдоним или какая-то шутка". "У многих не вяжется в голове, как я могу быть Александровичем. Да еще и с финской фамилией. Как-то мы с другом отправились в Финляндию на пароме. Он азербайджанец. Так нас выхватили из толпы, чтобы проверить документы. Настроены были очень сурово — наверное, заподозрили, что мы мигранты. Вообще, внешне я не особо похож на араба. Европейцы, например, думают, что я из Италии или Испании".

"Приклеилось"

Лилу Рами — в прошлом Лейла (прежние фамилию и отчество девушка отказалась называть). Признается, что очень любила имя, данное ей при рождении, пока не переехала в Москву.

© Фото : из личного архива Лилу Рами Лилу Рами © Фото : из личного архива Лилу Рами Лилу Рами

"Лилу — так мама звала меня в детстве, — начинает рассказ Рами. — В столицу я попала пятнадцать лет назад. Здесь то и дело мое имя коверкали: то ударение делали на первом слоге, то переиначивали — Лиля, Лилия. Мне это жутко не нравилось. Поправлять не получалось — пропускают мимо ушей. Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, поменяла имя в соцсетях, и потихоньку все привыкли. Со временем оно стало мне гораздо роднее, чем имя в паспорте, но по документам я все еще Лейла".

А вот от прежней фамилии девушка решила избавиться навсегда. "Поменяла девять лет назад. Если честно, она мне никогда не нравилась. У нас в школе с такой было еще человек пятнадцать, — вспоминает Лилу. — Я просто сократила отчество и фамилию по материнской линии. Получилось Рами. Теперь фамилия короткая, понятна даже иностранцу, подходит моему внешнему и внутреннему миру. Я арт-директор, у меня куча татуировок — странно было бы жить с фамилией, которая мне никогда не нравилась".

Рами собирается закрепить юридически и имя Лилу: "Если удастся, откажусь от отчества. Либо сменю его на матчество. Дело в том, что у меня нет никаких связей с отцом, поэтому просто не вижу смысла носить его имя".

"Получите — распишитесь"

А вот у Сергея Мухлынина из Екатеринбурга двойное отчество. Он был Викторовичем, восемь лет назад стал Веро-Викторовичем.

© Фото : из личного архива Сергея Мухлынина Паспорт Сергея Мухлынина © Фото : из личного архива Сергея Мухлынина Паспорт Сергея Мухлынина

Сергей с детства не мог понять, почему в отчестве никак не фигурирует мать. "Мне никто не мог дать внятный ответ по этому поводу. Принято — и баста! — рассказывает он. — Так и возникали у меня в голове эти мысли периодически. Однажды с матерью в очередной раз болтали на эту тему, и я пообещал, что когда-нибудь вставлю в отчество ее имя. Она в ответ лишь усмехнулась".

"Шел 2012 год, к тому моменту я уже похоронил родителей. Надвигалось 45-летие — а значит, нужно было менять паспорт. Вот я и вспомнил данное маме обещание — стать Веро-Викторовичем".

Отправился в загс, там на просьбу отреагировали без энтузиазма. "Пришел через месяц после подачи заявления, мне сказали: "Получите — распишитесь". Поменял все необходимые документы без проблем. Правда, долго исправляли свидетельство о льготах — я ветеран Афганистана. Затянулось на год".

Его позиция проста: "Я за то, чтобы в отчестве участвовали два родителя. Знаю, что на сайте Российской общественной инициативы запустили голосование о матчестве. Но там скорее среди активисток те женщины, у которых что-то с мужьями не сложилось. Считаю, что это очередной повод для войны между мужчинами и женщинами".

Сергей предлагает другое решение. "Нужно в Семейном кодексе сделать небольшую поправку — вместо отчества указать "величательная форма имени". И пусть люди указывают, что хотят — отчество, матчество! Но лично я за совмещенный вариант".

По имени Пельмень

Девятнадцатилетний Роман Грошев из Троицка сменил имя уже дважды. И вовсе не из-за семейной драмы или каких-то идейных соображений.

В апреле прошлого года Роман увидел пост в соцсети, где одна из пензенских компаний разыгрывала 200 килограммов пельменей. Чтобы стать победителем, нужно было сменить имя в паспорте на Пельмень.

"Пошел в загс на следующий же день", — признается Грошев. Заявление принимать не хотели: "Сказали, что этого имени нет ни в одном реестре. Но я настоял, чтобы мое обращение рассмотрели. Объяснил ситуацию как есть".

Через месяц Роман получил новый паспорт. Родным он об этом не рассказывал, но бабушка увидела посвященный ему телевизионный сюжет. "А мама узнала от тети, которая живет в Петербурге. Та звонит и говорит ей: "Ваш там совсем с ума, что ли, сошел?"

© Фото : из личного архива Романа Грошева Паспорт Романа Грошева © Фото : из личного архива Романа Грошева Паспорт Романа Грошева

История широко разошлась по соцсетям. За такую рекламу компания решила выдать ему не 200, а 400 килограммов пельменей. "Я приехал в Пензу. Но как довезти до дома столько пельменей? Растает все. Там вообще не рассчитывали, что найдется кто-то, способный на подобную авантюру. Да еще из другого региона, — смеется Роман. — Выигрыш в итоге вручили деньгами. Ну и пару пачек пельменей, конечно, подарили".

Молодой человек официально пробыл Пельменем полгода. Кроме паспорта, из документов больше ничего не менял, хотя в загсе предупредили, что придется.

Впрочем, и к первоначальному имени он возвращаться не спешил. "Дело в том, что после школы я поступил в колледж. Но бросил — сейчас занимаюсь тем, что нравится. Работаю графическим дизайнером. Не менял документы, потому что не было необходимости, — объясняет собеседник. — Потом мне пришло в голову, что у меня нет отсрочки от армии".

И Роман опять отправился в загс. С осени его зовут Билет. "Сейчас прохожу медкомиссию в военкомате. Психотерапевт, недолго думая, поставил мне диагноз — "расстройство личности". Хотя я пытался растолковать, почему дважды сменил имя. Видимо, ему реально показалось, что я считаю себя пельменем, — делится подробностями Роман. — Нужно было пройти и других врачей в психиатрической клинике — в итоге отправили домой и сказали, что я нормальный".

Как долго он будет Билетом, ему самому пока неизвестно. Но на всякий случай горе-призывник, помимо паспорта, обновил и другие документы: полис и свидетельство о рождении.