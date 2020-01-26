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Религия и мировоззрение
2020-01-26T23:26+0300
https://ria.ru/20200126/1563901253.html
ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/91/1563559151_0:123:3128:1883_1036x0_80_0_0_fc6c39cddc75bc6a04e0e68b66faaebf.jpg
РИА Новости

ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России

23:25 26.01.2020 (обновлено: 23:26 26.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСолдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
Солдат Президентского полка со специальным экземпляром Конституции РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 янв, РИА Новости. Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев предложил отразить в преамбуле Конституции РФ веру в Бога, многодетность, понятие семьи как союза мужчины и женщины, а также ответственность государства за воспитание людей, следует из сообщения, опубликованного на сайте ВРНС.
В основной закон предлагают внести понятие семьи как союза мужчины и женщины, а также отразить идею многодетности и преумножения семьи, чтобы в преамбуле был отражен "дух того, что мы называем семьей".
"Обязательно (нужно – нед.) внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей", - приводятся слова Малофева на сайте ВРНС.
Он предложил закрепить в тексте преамбулы, что воспитание является обязанностью государства. "Как только появляется воспитание, появляется ответственность за все: образование, сериалы на ТВ, клипы, мат", - сказал замглавы Собора.
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Малофеев отметил, что в нынешней преамбуле также нет понятия "русский", хотя под ним исторически понимаются и русские, татары, чеченцы, немцы и другие народы. "Мы объединены на своей земле. "Русский" должен появиться в преамбуле, хотя бы в виде русского языка", - заявил он. Малофеев также предложил отразить в Конституции понятие единой культуры, которая объединяет русских людей и объявить Россию историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской империи.
Кроме того, представитель ВРНС заявил о необходимости прописать "веру в Бога, добро и справедливость". "Мы пишем (в Конституции – ред.), что предки передали нам веру в добро и справедливость. Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства, но веру в Бога нам передали предки", - заключил он.
"Так мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда", - подытожил замглавы Собора.
В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом, а также ввести обширные меры поддержки семей с детьми.
15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил целый ряд мер социальной поддержки семей с детьми.
Всемирный Русский Народный Собор - российский общественный форум, существующий с 1993 года. По информации сайта РПЦ, собор является местом встречи людей, которые, независимо от политических взглядов, объединены одной целью - заботой о настоящем и будущем России. В его заседаниях принимают участие представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений, высшее духовенство традиционных религий России, представители силовых ведомств, преподаватели и студенты вузов, деятели науки и культуры, делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья. Глава Собора - патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
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Религия и мировоззрениеВРНСНовости - Религия и мировоззрениеКонстантин МалофеевРусская православная церковьМоскваРоссиярелигияОбщество
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