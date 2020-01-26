ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России

МОСКВА, 26 янв, РИА Новости. Заместитель главы Всемирного русского народного собора (ВРНС) Константин Малофеев предложил отразить в преамбуле Конституции РФ веру в Бога, многодетность, понятие семьи как союза мужчины и женщины, а также ответственность государства за воспитание людей, следует из сообщения, опубликованного на сайте ВРНС.

В основной закон предлагают внести понятие семьи как союза мужчины и женщины, а также отразить идею многодетности и преумножения семьи, чтобы в преамбуле был отражен "дух того, что мы называем семьей".

"Обязательно (нужно – нед.) внести в Конституцию традиционные нравственные ценности. Исходя из того, что их сейчас нет, мы переводим тонны бумаги, тратим нервы, ювенальная юстиция лишает детей семей", - приводятся слова Малофева на сайте ВРНС.

Он предложил закрепить в тексте преамбулы, что воспитание является обязанностью государства. "Как только появляется воспитание, появляется ответственность за все: образование, сериалы на ТВ, клипы, мат", - сказал замглавы Собора.

Малофеев отметил, что в нынешней преамбуле также нет понятия "русский", хотя под ним исторически понимаются и русские, татары, чеченцы, немцы и другие народы. "Мы объединены на своей земле. "Русский" должен появиться в преамбуле, хотя бы в виде русского языка", - заявил он. Малофеев также предложил отразить в Конституции понятие единой культуры, которая объединяет русских людей и объявить Россию историческим правопреемником не только Советского Союза, но и Российской империи.

Кроме того, представитель ВРНС заявил о необходимости прописать "веру в Бога, добро и справедливость". "Мы пишем (в Конституции – ред.), что предки передали нам веру в добро и справедливость. Даже если мы говорим сейчас, и в Конституции это записано, что мы светское государство, что Церковь отделена от государства, но веру в Бога нам передали предки", - заключил он.

"Так мы восстановим свою тысячелетнюю преемственность: наше самоуважение и понимание, что наша страна была всегда", - подытожил замглавы Собора.

В октябре 2019 года Всемирный русский народный собор (ВРНС) принял Стратегию народосбережения России, которую поддержали представители всех традиционных конфессий России. В документе предлагалось сделать народосбережение главным национальным приоритетом, а также ввести обширные меры поддержки семей с детьми.

15 января президент России Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию, в котором предложил целый ряд мер социальной поддержки семей с детьми.