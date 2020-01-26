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В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
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РИА Новости

В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти

23:08 26.01.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 янв - РИА Новости. Полицейские задержали троих мужчин и женщину, подозреваемых в избиении мужчины до смерти за кражу телефона в Петербурге, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.
"Полицейские задержали граждан, которые могут быть причастны к жестокому избиению мужчины", - сказано в сообщении.
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По данным пресс-службы, 26 января около 14 часов в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у дома 5/4 на улице Кржановского неизвестные затолкали мужчину в салон каршерингового автомобиля "Рено" и скрылись.
"Были ориентированы наружные наряды, в результате патрулирования сотрудники ДПС совместно с полицейскими Красногвардейского района у одного из домов на Уткином проспекте обнаружили троих мужчин, 32, 35, 45 лет, и 30-летнюю женщину. На месте происшествия рядом с ними было обнаружено тело местного ранее судимого 35-летнего гражданина", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, "потерпевшего избили из-за предположения о том, что он похитил телефон у девушки".
Подозреваемых доставили в отдел полиции.
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