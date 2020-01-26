В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти

"Полицейские задержали граждан, которые могут быть причастны к жестокому избиению мужчины", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, 26 января около 14 часов в полицию Невского района поступило сообщение о том, что у дома 5/4 на улице Кржановского неизвестные затолкали мужчину в салон каршерингового автомобиля "Рено" и скрылись.

"Были ориентированы наружные наряды, в результате патрулирования сотрудники ДПС совместно с полицейскими Красногвардейского района у одного из домов на Уткином проспекте обнаружили троих мужчин, 32, 35, 45 лет, и 30-летнюю женщину. На месте происшествия рядом с ними было обнаружено тело местного ранее судимого 35-летнего гражданина", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, "потерпевшего избили из-за предположения о том, что он похитил телефон у девушки".