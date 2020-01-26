Мать Иссахар подтвердила, что ее дочь написала прошение о помиловании

Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар Яфра во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 янв - РИА Новости. Мать осужденной в РФ израильтянки Мать осужденной в РФ израильтянки Наамы Иссахар подтвердила, что ее дочь написала прошение о помиловании, не знает, сколько времени займет его рассмотрение.

Ранее в воскресенье в коллегии адвокатов Pen & Paper, занимающейся делом девушки, сообщили, что Иссахар попросила президента РФ о помиловании, она уже подала соответствующее ходатайство через администрацию СИЗО.

"Да, Наама подала его сегодня, и я не знаю, сколько времени это займёт", - сообщила РИА Новости Яффа Иссахар.

Ранее просьбу о помиловании Иссахар на имя президента РФ Владимира Путина направили президент Израиля Реувен Ривлин и премьер-министр Биньямин Нетаньяху, об этом же президента попросила и мать девушки, но не сама осужденная.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Иссахар пока не обращалась к президенту с просьбой о помиловании, что "тормозит весь процесс". После слов Пескова защита девушки обсудила с ней возможность все-таки подать соответствующее ходатайство.

Путин в четверг во время визита в Израиль встретился с матерью Иссахар Яффой и в ответ на переживания женщины заявил, что "все будет хорошо".