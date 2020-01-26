Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-26T12:39+0300
https://ria.ru/20200126/1563886685.html
Абэ рассказал об обеспечении безопасности граждан Японии в Китае
https://cdn22.img.ria.ru/images/155832/87/1558328735_0:0:2356:1325_1036x0_80_0_0_72e149abd061f31ea4e6f33fb7331a11.jpg
РИА Новости

Абэ рассказал об обеспечении безопасности граждан Японии в Китае

12:39 26.01.2020
229
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Архивное фото
ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что власти взаимодействуют с правительством Китая на различных уровнях для обеспечения безопасности японских граждан, находящихся сейчас в зонах распространения коронавируса нового типа.
Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK.
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
Вчера, 12:13
Власти Китая не исключили мутаций, связанных с новым коронавирусом
"Мы взаимодействуем с правительством Китая на различных уровнях", - подчеркнул японский премьер, отметив, что все граждане Японии, желающие уехать из зараженных зон, будут вывезены.
Ранее в воскресенье телеканал NHK сообщил, что МИД Японии рассматривает возможность направить чартерный самолет для эвакуации граждан страны из китайской провинции Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса.
По данным телеканала NHK, в настоящее время правительство Японии ведет переговоры с китайскими властями и согласовывает возможность вывоза японских граждан из зараженных зон.
Кольцевание летучих мышей на орнитологической станции Зоологического института Российской академии наук на Куршской косе
Вчера, 09:43
В Китае назвали симптомы и возможный источник нового коронавируса
Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.
В Японии к настоящему времени было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
По последним официальным данным, только в Китае известно о 1975 зараженных, из них 56 скончались.
В Центральном госпитале города Ухань
Вчера, 09:29
Китай начал разработку вакцины против нового коронавируса
010101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСиндзо АбэМИД Японии‎КитайЯпонияУханьВ мире
Рекомендуем
Пассажиры на вокзале в Гонконге
В Китае рассказали об инкубационном периоде нового коронавируса
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Знания о новом коронавирусе весьма ограничены, заявили в Китае
Фотографии из центральной больницы города Ухань, где показан медицинский персонал, обслуживающий пациентов
В Китае предупредили о возможном росте числа зараженных коронавирусом
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Япония может вывезти граждан из зараженных коронавирусом зон в Китае
Врачи в отделении интенсивной терапии больницы Чжуннань в Ухане в провинции Хубэй в центральном Китае
Китай может начать импортировать защитные маски и костюмы
Аскар Мамин
В Казахстане сообщили о мерах, предпринятых из-за коронавируса
Усиление санитарно-карантинного контроля из-за вспышки коронавируса в Китае
Врачи исключили коронавирус у вернувшихся из Китая жителей Татарстана
Военная полиция РФ на северо-востоке провинции Алеппо в Сирии
Россия зафиксировала 96 нарушений перемирия в Сирии за сутки
В Центральном госпитале города Ухань
В Китае отслеживают возможные мутации коронавируса
Изображение вуханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа
В США подтвердили третий случай заражения коронавирусом
В Центральном госпитале города Ухань
Мэр Уханя сообщил, что число случаев заражения коронавирусом вырастет
Уведомление в зале аэропорта Ханэда в Токио о вспышке коронавируса в Китайском Ухане
В Японии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Самолет авиакомпании Finnair
Finnair разрешила экипажу использовать респираторы из-за коронавируса
Закрытый рынок морепродуктов в Ухане, провинция Хубэй
В Китае запретили продажу диких животных из-за коронавируса
Туристы в защитных масках
Казахстан требует защитные маски у прибывающих на поездах из Китая
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:08Специалисты из США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
23:59Три ракеты упали на территории посольства США в Багдаде
23:58Зеленский встретился в Польше с бывшими узниками Освенцима
23:36Гуаидо встретится с премьером Канады в понедельник
23:34В США зафиксировали пять случаев заболевания новым коронавирусом
23:30В столице Казахстана из-за непогоды задержали все авиарейсы
23:26Официально объявлено, что Билл Мюррей снова "охотник за привидениями"
23:25ВРНС предложил поправки в преамбулу Конституции России
23:24В Госдуме раскрыли порядок принятия поправок в Конституцию
23:08В Петербурге задержали подозреваемых в избиении мужчины до смерти
23:03В Крыму при лобовом столкновении двух машин погибли три человека
22:53Иран потребовал у США компенсацию за ущерб из-за выхода из СВПД
22:53Установлена личность мужчины, бросившего сыновей в "Шереметьево"
22:47СК проверяет обстоятельства ДТП с маршруткой в Ленинградской области
22:36В США подтвердили четвертый случай заболевания новым коронавирусом
22:33Раскрыто содержание записки мужчины, оставившего детей в "Шереметьево"
22:33В Калифорнии при крушении вертолета погибли пять человек
22:21Посол Германии оценил перспективы отношений между Москвой и Берлином
22:18В центре Москвы машина упала в реку
22:16Москалькова поддержит ходатайство о помиловании Иссахар
Лента новостейМолния