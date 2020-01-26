Абэ рассказал об обеспечении безопасности граждан Японии в Китае

ТОКИО, 26 янв – РИА Новости. Премьер-министр Японии Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил в ходе пресс-конференции в воскресенье, что власти взаимодействуют с правительством Китая на различных уровнях для обеспечения безопасности японских граждан, находящихся сейчас в зонах распространения коронавируса нового типа

Трансляция пресс-конференции велась телеканалом NHK

"Мы взаимодействуем с правительством Китая на различных уровнях", - подчеркнул японский премьер, отметив, что все граждане Японии, желающие уехать из зараженных зон, будут вывезены.

Ранее в воскресенье телеканал NHK сообщил, что МИД Японии рассматривает возможность направить чартерный самолет для эвакуации граждан страны из китайской провинции Хубэй в связи с распространением нового типа коронавируса.

По данным телеканала NHK, в настоящее время правительство Японии ведет переговоры с китайскими властями и согласовывает возможность вывоза японских граждан из зараженных зон.

Ранее на этой неделе МИД Японии повысил уровень опасности поездок для всей китайский провинции Хубэй и рекомендовал гражданам отказаться от поездок. В отношении других районов Китая, по данным сайта ведомства, сохранился прежний уровень опасности, требующий при их посещении проявлять в достаточной степени осторожность.

В Японии к настоящему времени было зафиксировано три случая заражения коронавирусом нового типа. Все заболевшие – прилетевшие в Японию граждане Китая, посещавшие ранее или прибывшие из китайского Уханя.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.