В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек

"По состоянию на данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 31, 1607 человек пострадали, 1503 из них уже выписаны из больниц. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек живыми", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в Алжир.