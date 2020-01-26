В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.
Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.
Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.
Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.
Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.
Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.
Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.
По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.
По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.
Последствия землетрясения на востоке Турции.
Последствия землетрясения на востоке Турции.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.
Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.
Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.
По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.
Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.
По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.
Последствия землетрясения на востоке Турции.