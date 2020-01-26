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https://ria.ru/20200126/1563884824.html
В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек
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РИА Новости

В Турции число пострадавших при землетрясении превысило 1600 человек

10:56 26.01.2020 (обновлено: 11:03 26.01.2020)
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© REUTERS / IHAЛиквидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
© REUTERS / IHA
АНКАРА, 26 янв – РИА Новости. Более 1600 граждан Турции пострадали при землетрясении на востоке страны, в больницах остаются 104 раненых, заявил президент Турции Тайип Эрдоган.
"По состоянию на данный момент число погибших в результате землетрясения составляет 31, 1607 человек пострадали, 1503 из них уже выписаны из больниц. Спасателям удалось извлечь из-под завалов 45 человек живыми", - сказал Эрдоган журналистам перед вылетом с визитом в Алжир.
Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
Вчера, 02:45
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Он добавил, что турецкие власти прилагают все усилия для устранения последствий землетрясения, продолжается оценка ущерба от стихийного бедствия. В пострадавших от землетрясения восточных провинциях Турции работают три министра и депутаты парламента.
Накануне турецкий лидер посетил провинцию Элязыг, наиболее пострадавшую от удара стихии.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. После землетрясения зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии.
Ранее сообщалось о 31 погибшем и 1466 пострадавших в результате землетрясения.
Последствия разрушительного землетрясения на востоке Турции
© Sputnik / Sertaç Kayar

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© REUTERS / IHA

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AP Photo / IHA

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

Спасатели на месте землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
© Sputnik / Sertaç Kayar

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
© Sputnik / Sertaç Kayar

Последствия землетрясения на востоке Турции.

Последствия землетрясения на востоке Турции. 24 января 2020
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
1 из 8

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже в провинции Элязыг произошло в пятницу. Затем последовало порядка ста афтершоков, десять из них — магнитудой выше 4.

© Sputnik / Sertaç Kayar
2 из 8

В результате ЧП погибли около 20 человек, более тысячи получили ранения.

© REUTERS / IHA
3 из 8

Из-за землетрясения повреждены дороги, некоторые деревни оказались отрезанными.

© Sputnik / Sertaç Kayar
4 из 8

Под завалами рухнувших зданий еще могут находиться люди.

© AP Photo / IHA
5 из 8

По данным Агентства по чрезвычайным ситуациям, в районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций.

© Sputnik / Sertaç Kayar
6 из 8

Подземные толчки также ощутили жители иранской провинции Западный Азербайджан, находящейся на границе с Турцией.

© AFP 2019 / DHA / Ilyas Akengin
7 из 8

По данным российского посольства в Анкаре, россиян среди пострадавших нет.

© Sputnik / Sertaç Kayar
8 из 8

Последствия землетрясения на востоке Турции.

© Sputnik / Sertaç Kayar
3111304
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