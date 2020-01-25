Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарий обвинений, звучащих со стороны украинских властей в адрес России, не меняется уже полтора десятка лет, Украиной управляют извне, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Сценарий обвинений, звучащих со стороны украинских властей в адрес России, не меняется уже полтора десятка лет, Украиной управляют извне, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий , комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара

Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы. Он утверждал, будто Россия "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". Он не уточнил, когда именно существовало такое территориальное образование. Кроме того, Боднар заявил, что РФ "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления". После этого он выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны

"Самое главное в этой ситуации то, что не меняется сценарий, который был прописан для Украины 15 лет назад... Руководство Украины не управляет процессами, Украиной сегодня управляют извне... Все, что сегодня им пишут - писали (экс-президенту Петру) Порошенко, писали (Павлу) Климкину, (бывшему) министру иностранных дел, и они это все зачитывали на различных ассамблеях, на различных международных форумах, обвиняя Россию в закулисных войнах, ... стремлении поработить Европу. Чем больше и несуразней ложь, тем больше она поднимает и взбудораживает все мировое сообщество", - сказал Водолацкий.

Депутат подчеркнул, что на самом деле эта "грязная шизофреническая информационная война" связана совсем с другим: с тем, что роль России в победе во Второй мировой войне пытаются "задвинуть в дальний угол" в год празднования 75-летия Победы.

"Но даже если историю вымазать грязью, она всегда отмоется. Десятки, сотни граждан, в том числе Украины, знают, кто победил фашизм. Какие мы понесли затраты, восстанавливая народное хозяйство и Украины, и Польши, и Болгарии, и Чехии", - отметил Водолацкий.

Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью таблоиду Bild заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

Российский депутат выразил сожаление, что добро и желание помочь соседям сегодня возвращаются "потоками лжи и грязи". "Самое главное, что большинство жителей Украины знают историю, потому что их предки, в том числе и (президента Владимира) Зеленского дед, воевал в составе советской армии, был офицером советской армии. И забыть это - значит отказаться от своих корней, отказаться от своей Родины, от своих предков, значит стать изгоем. И те, кто делают такие заявления, станут изгоями в самое ближайшее время", - заключил Водолацкий.