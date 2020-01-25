Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T20:59+0300
https://ria.ru/20200125/1563876316.html
Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы
https://cdn23.img.ria.ru/images/155043/62/1550436287_0:0:2917:1641_1036x0_80_0_0_389cbce7471c081344fa90169ffae0d3.jpg
РИА Новости

Украиной управляют извне, заявил депутат Госдумы

20:59 25.01.2020
601
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкзампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Сценарий обвинений, звучащих со стороны украинских властей в адрес России, не меняется уже полтора десятка лет, Украиной управляют извне, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий, комментируя слова замминистра иностранных дел Украины Василия Боднара.
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы. Он утверждал, будто Россия "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". Он не уточнил, когда именно существовало такое территориальное образование. Кроме того, Боднар заявил, что РФ "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления". После этого он выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Вчера, 20:45
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
"Самое главное в этой ситуации то, что не меняется сценарий, который был прописан для Украины 15 лет назад... Руководство Украины не управляет процессами, Украиной сегодня управляют извне... Все, что сегодня им пишут - писали (экс-президенту Петру) Порошенко, писали (Павлу) Климкину, (бывшему) министру иностранных дел, и они это все зачитывали на различных ассамблеях, на различных международных форумах, обвиняя Россию в закулисных войнах, ... стремлении поработить Европу. Чем больше и несуразней ложь, тем больше она поднимает и взбудораживает все мировое сообщество", - сказал Водолацкий.
Депутат подчеркнул, что на самом деле эта "грязная шизофреническая информационная война" связана совсем с другим: с тем, что роль России в победе во Второй мировой войне пытаются "задвинуть в дальний угол" в год празднования 75-летия Победы.
"Но даже если историю вымазать грязью, она всегда отмоется. Десятки, сотни граждан, в том числе Украины, знают, кто победил фашизм. Какие мы понесли затраты, восстанавливая народное хозяйство и Украины, и Польши, и Болгарии, и Чехии", - отметил Водолацкий.
Секретарь СНБО Александр Турчинов на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины в Киеве
20 декабря 2019, 13:10
Турчинов ограничил территорию "исконно русских земель" Подмосковьем
Ранее лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский в интервью таблоиду Bild заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Российский депутат выразил сожаление, что добро и желание помочь соседям сегодня возвращаются "потоками лжи и грязи". "Самое главное, что большинство жителей Украины знают историю, потому что их предки, в том числе и (президента Владимира) Зеленского дед, воевал в составе советской армии, был офицером советской армии. И забыть это - значит отказаться от своих корней, отказаться от своей Родины, от своих предков, значит стать изгоем. И те, кто делают такие заявления, станут изгоями в самое ближайшее время", - заключил Водолацкий.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент РФ Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "попытки оболгать нашу страну с точки зрения итогов Второй мировой войны, причины Второй мировой войны и попытки использовать эту ложь для того, чтобы сегодня ослабить позиции России на международной арене, будут продолжаться".
Здание министерства иностранных дел в Киеве
2 декабря 2019, 02:04
В МИД Украины оценили слова Володина о распаде страны
3120211
Обсудить 0
Василий БоднарСитуация на УкраинеМИД РФГосдума РФРоссияУкраинаВиктор ВодолацкийВ мире
Рекомендуем
Франц Клинцевич
Клинцевич оценил слова украинского замминистра об "Украине-Руси"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
Косачев оценил слова Качиньского о компенсациях Польше за войну
Экс-президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Наталья Поклонская
Поклонская обратилась к Зеленскому по-украински
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Глава МИД Испании заверила Гуаидо в "полной поддержке"
Саммит ЕС
Глава Евросовета созвал экстренный саммит по бюджету Евросоюза
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 апреля 2019
Нетаньяху назвал "великой миссией" свою поездку в США
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
Полиция Греции конфисковала 1,2 тонны кокаина у банды наркоторговцев
Мигрант читает Коран на борту судна испанских спасателей Open Arms
Немецкое судно Alan Kurdi спасло почти 80 мигрантов в Средиземном море
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генсек ООН заявил о росте антисемитизма в мире
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар
МИД Украины обвинил Россию в краже истории
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Помпео прокомментировал конфликт с журналисткой из-за вопроса про Киев
Дженнифер Гарнер
Знаменитости выбирают аватарки для соцсетей в новом флешмобе
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Пушкова возмутили слова Качиньского о компенсации Польше за войну
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:35Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось за сутки на треть
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Лента новостейМолния