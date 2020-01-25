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2020-01-26T00:45+0300
https://ria.ru/20200125/1563875914.html
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"
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РИА Новости

Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории "Украины-Руси"

20:45 25.01.2020 (обновлено: 00:45 26.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
Ранее Боднар в статье для интернет-газеты "Зеркало недели" обвинил Россию в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой и призвал Польшу объединиться против Москвы. Он утверждал, будто Россия "издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси". Кроме того, Боднар заявил, что Москва "приписывает себе чужие победы" и "перекладывает на других ответственность за преступления". После этого он выразил поддержку польскому сейму, обвинившему Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
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"Россия хочет вбить клин не между Украиной и Польшей, а в преступное переписывание истории. Что касается "Украины-Руси", то хотелось бы уточнить даты начала и окончания существования этой Малороссийской Гипербореи", — написала Захарова в фейсбуке.
Она также предложила украинскому МИД в следующий раз "использовать для обозначения данного мифологизма следующие названия: Укрусь или Русукра".

Мнение экспертов

Обвинения в адрес Москвы в краже истории "Украины-Руси", прозвучавшие из уст Бондара, являются пропагандистским заявлением в спекулятивных политических целях, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Так, заместитель директора Института СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что высказывание украинского дипломата "идет в русле недобросовестной интерпретации истории".
По его словам, Бондар как минимум не учел, что Украина — бывшая советская республика и его поддержка обвинений польского сейма "выглядит в глазах тех же поляков глупо".
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"Такое не очень умное поведение украинского замминистра", — подчеркнул политолог.
"Кроме того, я думаю, что поляки такую поддержку все равно не оценят и все равно претензии к Украине иметь будут, Бандеру они им за это не простят. Просто скажут: "Спасибо, что нас поддержали". Так что такая попытка заигрывания с поляками вряд ли принесет какие-то дивиденды Украине", — сказал Жарихин.
Вице-президент Российской ассоциации европейских исследований Дмитрий Данилов, в свою очередь, расценивает заявление замглавы МИД Украины как пропагандистское.
"Это не политика, а пропаганда. Тем более заявление со стороны столь несерьезной фигуры. Как в известном фильме — "мало ли в Бразилии донов Педро", — сказал эксперт.
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Украинские политики и общественные деятели регулярно выступают с сомнительными заявлениями на историческую тему. Так, бывший глава МИД Павел Климкин заявил об "украинском происхождении" России и Белоруссии. Экс-президент Петр Порошенко назвал основание Москвы "опрометчивым решением киевских князей" и обвинял Россию в попытке "похитить" княжну Анну Ярославну. А первый президент Леонид Кравчук рассказывал об "украинском княжестве", возникшем на триста лет раньше, чем Россия. По мнению экс-депутата Рады Надежды Савченко, украинцы уже с четвертого-пятого века до нашей эры были "индивидуалистами". Согласно теории украинской певицы Русланы, корни ее соотечественников восходят к древней цивилизации шумеров.
В последние годы в отношениях Украины и Польши появилась напряженность, главным образом из-за вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации "Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии"*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Кроме того, в Польше ввели уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской идеологии" и отрицание Волынской резни, организованной украинскими националистами в 1943 году. В Киеве расценили такое решение как "антиукраинскую" акцию.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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4528122026
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Вторая мировая война (1939-1945)Василий БоднарСитуация на УкраинеМария ЗахароваМИД РФЕвропаУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Кража, украсть и Украина... Собственно само название государства за себя говорит
25 января, 21:03
Ярослав Погодин
169260000
Если у кого и есть "дар воровать чужие территории", - так это у Украины. Достаточно сравнить площадь Запорожской сечи тех времён, когда она запросилась в состав России и площадь, с какой она вышла (сменив имя) из состава СССР. Прибавочка вышла в разы.
25 января, 21:20
Sergey Nikolayev Nikolayev
17150001
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