В Алма-Ате дозаправили самолет с пассажиром, зараженным коронавирусом

"В целях недопущения ввоза и распространения коронавируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны операция передачи топлива осуществлялась без эвакуации пассажиров и членов экипажа. Наряду с этим, учитывая, что в Алма-Ату прибывают рейсы из пяти городов Китая, ответственными лицами департамента комитета контроля качества за безопасностью товаров и услуг и медицинской службы аэропорта реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. Все рейсы на сегодня находятся на особом контроле", - отмечается в сообщении.