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В Алма-Ате дозаправили самолет с пассажиром, зараженным коронавирусом
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РИА Новости

В Алма-Ате дозаправили самолет с пассажиром, зараженным коронавирусом

15:29 25.01.2020
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© AP Photo / Dake KangСотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане
© AP Photo / Dake Kang
Сотрудник аэропорта проверяет пассажиров, покидающих международный аэропорт Ухань Тяньхэ в Ухане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 25 янв - РИА Новости. Самолет, летевший по маршруту Стамбул-Ухань-Стамбул, дозаправили в Алма-Ате с соблюдением усиленных мер санитарно-карантинного контроля, сообщает администрация города.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Согласно последним данным, число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло 41, подтверждено более 1300 случаев заражения.
"Двадцать пятого января в аэропорту Алма-Аты совершил дозаправку чартерный рейс TCCJ, выполняющий перелет по маршруту "Стамбул - Ухань - Стамбул". По имеющейся информации, ранее на данном борту находился пассажир, инфицированный коронавирусом", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, администрацией города "были приняты необходимые меры по осуществлению дозаправки воздушного судна с соблюдением усиленных норм санитарно-карантинного контроля".
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"В целях недопущения ввоза и распространения коронавируса на территории самого многочисленного мегаполиса страны операция передачи топлива осуществлялась без эвакуации пассажиров и членов экипажа. Наряду с этим, учитывая, что в Алма-Ату прибывают рейсы из пяти городов Китая, ответственными лицами департамента комитета контроля качества за безопасностью товаров и услуг и медицинской службы аэропорта реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических и профилактических мер. Все рейсы на сегодня находятся на особом контроле", - отмечается в сообщении.
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