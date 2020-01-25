Си Цзиньпин провел совещание по борьбе с коронавирусом

Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй

В ходе совещания было принято решение создать специальную рабочую группу по координации работы в области профилактики и контролю за распространением вируса. ЦК КПК направит в Хубэй и другие регионы, где ситуация наиболее тяжелая, специальные руководящие группы для того, чтобы продвигать соответствующую работу на местах.

Также присутствующие на встрече подчеркнули необходимость своевременно, верно, открыто и прозрачно публиковать данные о ситуации, реагируя на озабоченность как в стране, так и в мире.

К настоящему моменту известно, что наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные со здоровьем населения, уже объявлен в 25 провинциях, городах центрального подчинения и специальных административных районах Китая с общей численностью населения более 1,2 миллиарда человек.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. По последним официальным данным, только в Китае известно о 1287 зараженных, из них 41 скончался.