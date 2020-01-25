Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-25T14:46+0300
https://ria.ru/20200125/1563865960.html
В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса “Лидеры России 2020”
https://cdn23.img.ria.ru/images/156386/58/1563865889_0:235:2805:1813_1036x0_80_0_0_a677193b45b7277fde9a259ad47b4583.jpg
РИА Новости

В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса “Лидеры России 2020”

14:46 25.01.2020
72
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкФинал конкурса управленцев «Лидеры России»
Финал конкурса управленцев «Лидеры России»
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Региональный полуфинал конкурса “Лидеры России” проходит в Экспоцентре Новосибирска. В Сибирском федеральном округе на конкурс поступило более 20 тыс. заявок. По итогам контрольного тестирования к полуфиналу был допущен 261 участник.
“В полуфинале в Сибирском федеральном округе будут соревноваться в основном опытные специалисты: 82% участников старше 30 лет, у 101 конкурсанта опыт управления 10 лет и более. Кроме того, среди полуфиналистов один доктор наук и 35 кандидатов наук. Старшему участнику 55 лет, самому молодому – 24 года”, – рассказал представитель АНО “Россия – страна возможностей” Александр Садовский.
Основные мероприятия полуфинала пройдут 25 и 26 января. Конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса “Лидеры России”.
“Главная цель конкурса – создать все условия для реализации вашего потенциала. Именно для этого по инициативе президента была создана платформа “Россия – страна возможностей”, флагманским проектом которой является этот конкурс. Желаю сильнейшим победить, а всем участникам проекта не останавливаться на достигнутом, занимать активную жизненную позицию и трудиться на благо страны!” – обратился к участникам полуфинала полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло на церемонии открытия.
Владивосток
15 января, 06:08
Во Владивостоке стартует полуфинал конкурса "Лидеры России-2020"
Конкурс “Лидеры России” проводится автономной некоммерческой организацией “Россия – страна возможностей” при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Цель конкурса – выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций. За два года назначения на высокие позиции получили более 150 Лидеров России: среди них двое стали губернаторами, пятеро – заместителями федеральных министров.
100101
Обсудить 0
"Лидеры России"Сергей МеняйлоЭкспоцентрНовосибирскОбщество
Рекомендуем
Блокнот с символикой конкурса управленцев Лидеры России
На Урале определят финалистов конкурса управленческого мастерства
3D изображение раковой клетки
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
Добыча породы на руднике
Магаданская область установила годовой рекорд по добыче золота
Офис ВТБ в Москве
Крупнейшие банки России успели наладить сбор биометрии в срок
Здание банка ВТБ-24
Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
Шеврон на форме сотрудника Федеральной таможенной службы России
ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
Пассажирский самолет в небе
Boeing 777X завершил первый испытательный полет
Продажа сигарет
Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
Бывший игрок Wall Steet Джордан Белфорт, чья биография была адаптирована для фильма Волк с Уолл-стрит
Прототип "Волка с Уолл-стрит" подал в суд на создателей фильма
Столкновения в Черногории
В Черногории полиция применила слезоточивый газ против протестующих
Международная космическая станция
Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
Информационный стенд конкурса управленцев Лидеры России в Сочи
Полуфинал конкурса "Лидеры России 2020" стартовал в Екатеринбурге
Новый плацкартный вагон
В России не будут вводить вагоны для курящих
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
Сотрудник пожарной части возле пожарной машины
Добровольная пожарная охрана в 2019 году спасла 380 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Канадские ученые допустили возможность заражения раком
04:00Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 1975 человек
03:46Экологи сообщают, что "китовая тюрьма" в Приморье пустует
03:43В Шанхае сообщили о первом погибшем в городе от нового коронавируса
03:35Директор столичного отеля рассказал о госпитализации граждан КНР
03:33Ученые предупредили об опасности появления дыр в корпусе МКС
03:23Производители сигарет назвали причину снижения выпуска продукции
03:14Космонавты обнаружили 131 место на МКС, наиболее подверженное коррозии
03:10Банки готовят революцию в удаленном обслуживании клиентов
03:07ФТС в 2019 году возбудила 206 уголовных дел по контрабанде леса
03:05Японский эксперт: бесснежные зимы в России будут случаться все чаще
02:52В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
02:45Число жертв землетрясения в Турции выросло до 31 человека
02:33Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере
02:32Израильские медики предложили помощь Турции после землетрясения
02:29СМИ: число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 54 человек
02:28В Турции вытащили из-под завалов мать двухлетней девочки
02:24Сенаторы осудили поведение Помпео в отношении журналистки
02:12В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
02:09Миссия ООН заявила о нарушениях эмбарго на поставки оружия в Ливию
Лента новостейМолния