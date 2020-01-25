В Новосибирске стартовал полуфинал конкурса “Лидеры России 2020”

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Региональный полуфинал конкурса “Лидеры России” проходит в Экспоцентре Новосибирска. В Сибирском федеральном округе на конкурс поступило более 20 тыс. заявок. По итогам контрольного тестирования к полуфиналу был допущен 261 участник.

“В полуфинале в Сибирском федеральном округе будут соревноваться в основном опытные специалисты: 82% участников старше 30 лет, у 101 конкурсанта опыт управления 10 лет и более. Кроме того, среди полуфиналистов один доктор наук и 35 кандидатов наук. Старшему участнику 55 лет, самому молодому – 24 года”, – рассказал представитель АНО “Россия – страна возможностей” Александр Садовский.

Основные мероприятия полуфинала пройдут 25 и 26 января. Конкурсанты должны продемонстрировать свои лидерские качества и побороться за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Вечером 26 января будут подведены итоги и определены финалисты от СФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса “Лидеры России”.

“Главная цель конкурса – создать все условия для реализации вашего потенциала. Именно для этого по инициативе президента была создана платформа “Россия – страна возможностей”, флагманским проектом которой является этот конкурс. Желаю сильнейшим победить, а всем участникам проекта не останавливаться на достигнутом, занимать активную жизненную позицию и трудиться на благо страны!” – обратился к участникам полуфинала полномочный представитель Президента РФ в СФО Сергей Меняйло на церемонии открытия.