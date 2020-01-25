Путин призвал увековечить память партизанки Софьи Аракчеевой

МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, сообщается на сайте Кремля.
"Министерству обороны Российской Федерации представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда "Знаменский" С.А. Аракчеевой", - говорится в тексте поручения.
Ответственным назначен Сергей Шойгу, срок до 1 февраля.
На ежегодной большой пресс-конференции президента РФ 19 декабря одна из журналисток обратилась к Путину с просьбой присвоить звание Героя России и увековечить "средствами кино, музыки и ТВ" память разведчицы партизанского отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, которая была "зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года". Президент пообещал, что даст поручение изучить материалы и архивы.