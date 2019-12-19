Путин оценил возможность помилования экс-мэра Махачкалы Амирова

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Просьбы о помиловании экс-мэра Махачкалы Саида Амирова поступают, но его правонарушения были доказаны, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин, отметив, что все равно рассмотрит обращения.
"По поводу помилования Амирова, такие обращения поступают многократно, я еще посмотрю на это, но решение суда же есть по этому поводу, и в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, в этом сомнения нет. Вопрос о помиловании носит другой характер. Это делается по другим основаниям, я знаю об этом - и подумаю", - сказал Путин.
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Саид Амиров был осужден пожизненно за терроризм.
Кроме того, задавшая вопрос про Амирова журналистка обратилась к президенту с просьбой присвоить звание Героя России и увековечить "средствами кино, музыки и ТВ" память разведчицы отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, которая была "зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года". Президент пообещал, что даст поручение изучить материалы и архивы.
"По поводу присвоения звания героя России, это надо просто посмотреть, у меня нет материалов, я попрошу коллег, чтобы они его у вас взяли и в архивах бы посмотрели ", - сказал Путин.
Кроме того, в ответ на просьбу журналистки выписать несколько пропусков на Парад Победы в 2020 году глава государства попросил уточнить, кого хотят привезти на Парад, и добавил: "мы привезем".