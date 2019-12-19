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Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции
Большая пресс-конференция Владимира Путина
2019-12-19T15:03+0300
https://ria.ru/20191219/1562589298.html
Путин оценил возможность помилования экс-мэра Махачкалы Амирова
https://cdn22.img.ria.ru/images/156258/90/1562589040_0:130:3026:1832_1036x0_80_0_0_d35fab2fa9a35df85aad3ea97f504cf1.jpg
РИА Новости

Путин оценил возможность помилования экс-мэра Махачкалы Амирова

14:21 19.12.2019 (обновлено: 15:03 19.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Просьбы о помиловании экс-мэра Махачкалы Саида Амирова поступают, но его правонарушения были доказаны, сообщил журналистам президент РФ Владимир Путин, отметив, что все равно рассмотрит обращения.
"По поводу помилования Амирова, такие обращения поступают многократно, я еще посмотрю на это, но решение суда же есть по этому поводу, и в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, в этом сомнения нет. Вопрос о помиловании носит другой характер. Это делается по другим основаниям, я знаю об этом - и подумаю", - сказал Путин.
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Кроме того, задавшая вопрос про Амирова журналистка обратилась к президенту с просьбой присвоить звание Героя России и увековечить "средствами кино, музыки и ТВ" память разведчицы отряда "Знаменский" Софьи Аракчеевой, которая была "зверски замучена на Орловщине в феврале 1942 года". Президент пообещал, что даст поручение изучить материалы и архивы.
"По поводу присвоения звания героя России, это надо просто посмотреть, у меня нет материалов, я попрошу коллег, чтобы они его у вас взяли и в архивах бы посмотрели ", - сказал Путин.
Кроме того, в ответ на просьбу журналистки выписать несколько пропусков на Парад Победы в 2020 году глава государства попросил уточнить, кого хотят привезти на Парад, и добавил: "мы привезем".
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Пресс-конференция Владимира Путина — в онлайн-репортаже РИА Новости >>
202008
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Большая пресс-конференция Владимира ПутинаСаид АмировВладимир ПутинРоссияОбщество
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