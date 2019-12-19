Путин оценил возможность помилования экс-мэра Махачкалы Амирова

"По поводу помилования Амирова, такие обращения поступают многократно, я еще посмотрю на это, но решение суда же есть по этому поводу, и в ходе судебного следствия его правонарушения были доказаны, в этом сомнения нет. Вопрос о помиловании носит другой характер. Это делается по другим основаниям, я знаю об этом - и подумаю", - сказал Путин.