Зеленский объяснил отказ принять отставку премьер-министра

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отказался принять отставку премьер-министра Алексея Гончарука.
По его словам, глава правительства еще может принести пользу стране, однако ему потребуется на это время.
"Он (Гончарук. — Прим. ред.) — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль", — сказал Зеленский в интервью Девятому каналу.
При этом президент заверил, что если Гончарук не справится со своими полномочиями, то он освободит кресло.
Алексей Гончарук возглавляет украинское правительство с 29 августа. На прошлой неделе он подал в отставку после скандала с публикацией аудиозаписи его высказываний о Зеленском, однако глава государства отказался ее принять.
20 января, 11:14Сказано в эфиреПопулистский трёп. Гончарук сообщил о "негодяях и подонках" во властиУкраинский премьер Алексей Гончарук заявил, что в органах государственной власти работают "негодяи и подонки". В эфире радио Sputnik политолог Александр Дудчак прокомментировал заявление главы правительства незалежной.