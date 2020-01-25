Зеленский объяснил отказ принять отставку премьер-министра

По его словам, глава правительства еще может принести пользу стране, однако ему потребуется на это время.

"Он (Гончарук. — Прим. ред.) — хорошая машина. Он не наездил еще то количество километров, после которого вы меняете автомобиль", — сказал Зеленский в интервью Девятому каналу

При этом президент заверил, что если Гончарук не справится со своими полномочиями, то он освободит кресло.