Москалькова соболезнует омбудсмену Турции после землетрясения

"Примите мои самые искренние соболезнования в связи с постигшей народ Турецкой Республики трагедией, землетрясением, в результате которого погибли и получили увечья люди, оказались разрушенными дома и хозяйства. Хотела бы выразить поддержку всем пострадавшим от стихии, особенно - передать слова утешения тем, кто в эти скорбные дни потерял своих родных и близких. Надеюсь, что последствия землетрясения будут вскоре ликвидированы", - говорится в сообщении.