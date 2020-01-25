В Баку предложили помощь Турции, где при землетрясении погибли люди

Как сообщили РИА Новости в кабмине Азербайджана, Баку и Анкара ведут консультации по этому вопросу.

"Для оказания помощи и решения технических проблем в связи с землетрясением в турецких городах Элязыг и Малатья официальные лица Азербайджанской Республики проводят консультации с коллегами из Турции на различных уровнях, как через посольство Турции в Азербайджане, так и напрямую", - сообщили в кабмине.