В Сети появилась новая запись "прослушки" c совещания премьера Украины

Это уже не первый случай, когда Гончарук попадает в центр скандала из-за публикации "прослушки" его совещаний. Так, ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликован ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором украинский премьер якобы неоднозначно отзывается о Зеленском — в частности, заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".