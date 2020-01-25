В Сети появилась новая запись "прослушки" c совещания премьера Украины

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На YouTube-канале "Стенограма наради" появилась новая запись, якобы сделанная на совещании у премьер-министра Украины Алексея Гончарука в сентябре 2019 года.
Голоса, звучащие на записи, автор канала приписывает самому премьер-министру, министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофею Милованову, министру энергетики Алексею Оржелю, министру регионального развития Алене Бабак, главе "Нафтогаза" Андрею Коболеву и другим.
На совещании якобы обсуждался вопрос роста тарифов на газ для населения в контексте дальнейшего сотрудничества Украины с МВФ. Участники встречи в том числе обсуждали способ сдержать цены путем манипуляций с Бюджетным кодексом.
Это уже не первый случай, когда Гончарук попадает в центр скандала из-за публикации "прослушки" его совещаний. Так, ранее на YouTube-канале "Как обмануть президента" был опубликован ролик с аудиозаписью "совещания" по курсу гривны, на котором украинский премьер якобы неоднозначно отзывается о Зеленском — в частности, заявляет, что у президента "примитивное понимание экономических процессов".
На фоне скандала Гончарук написал заявление об отставке, однако Зеленский отказался ее принять. Украинский лидер заявил, что решил дать правительству еще один шанс, а также поставил перед министрами ряд задач.
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