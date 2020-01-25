Опубликовано видео последствий мощного землетрясения в Турции

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20:55 (мск). Как сообщил глава Минздрава Турции, погибли по меньшей мере 19 человек. Среди пострадавших 772 человека.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что следит за ситуацией. По его словам, учреждениями принимаются все необходимые меры для преодоления последствий стихийного бедствия.
В зоне землетрясения работают 493 команды спасателей из 28 провинций, туда доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял.
Вчера, 03:38Крупные землетрясения в мире в 2019-2020 годах