В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек

Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, пострадали 553.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск).
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией. Он заверил, что учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.
В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
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