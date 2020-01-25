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В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек
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РИА Новости

В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек

06:17 25.01.2020 (обновлено: 07:34 25.01.2020)
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© AP PhotoПоследствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
© AP Photo
Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.
Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, пострадали 553.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск).
Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией. Он заверил, что учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.
В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 провинций. В зону землетрясения доставлено 1689 палаток, 1656 кроватей и 9200 одеял. Сотовые операторы объявили о бесплатных услугах связи в Элязыге и Малатье.
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Землетрясение на востоке ТурцииЭлязыг (провинция)ТурцияПроисшествияВ мире
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