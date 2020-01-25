В Турции при землетрясении погибли 19 и пострадали более 770 человек

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

© AP Photo Последствия землетрясения на востоке Турции 24 января 2020 года

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. При сильном землетрясении в восточных турецких провинциях Малатья и Элязыг погибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает При сильном землетрясении в восточныхпровинциях Малатья ипогибли по меньшей мере 19 человек и 772 пострадали, передает Anadolu со ссылкой на главу минздрава страны.

Ранее сообщалось, что погибли 18 человек, пострадали 553.

Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 (мск).

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что следит за ситуацией. Он заверил, что учреждения принимают все необходимые меры для преодоления последствий землетрясения.