Трамп обсудил с Джонсоном сотрудничество в ряде сфер

ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном вопросы сотрудничества, включая безопасность в сфере телекоммуникаций, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Два лидера обсудили важные региональные и двусторонние вопросы, в том числе совместную работу по обеспечению безопасности наших телекоммуникационных сетей", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.