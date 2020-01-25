Трамп обсудил с Джонсоном сотрудничество в ряде сфер

"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Два лидера обсудили важные региональные и двусторонние вопросы, в том числе совместную работу по обеспечению безопасности наших телекоммуникационных сетей", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.