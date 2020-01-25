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Трамп обсудил с Джонсоном сотрудничество в ряде сфер
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РИА Новости

Трамп обсудил с Джонсоном сотрудничество в ряде сфер

05:49 25.01.2020
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaДональд Трамп во время телефонного разговора
Дональд Трамп во время телефонного разговора
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дональд Трамп во время телефонного разговора. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудил в пятницу с премьером Великобритании Борисом Джонсоном вопросы сотрудничества, включая безопасность в сфере телекоммуникаций, сообщил Белый дом.
"Сегодня президент Дональд Дж. Трамп побеседовал с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Два лидера обсудили важные региональные и двусторонние вопросы, в том числе совместную работу по обеспечению безопасности наших телекоммуникационных сетей", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой ведомства.
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