Зеленский прокомментировал минские соглашения

"У минских соглашений есть настоящее, и в этом настоящем есть Украина с теми проблемами, которые у нас возникли, с той войной на Донбассе, которую не мы начали, не мы принесли на нашу территорию. Минские соглашения – это в том настоящем виде, это единственное, что пока есть. Это единственное, что дает вам возможность. Ты идешь по ним или не идешь. Ты строго по ним идешь или ты хочешь их пересмотреть. Но это бумага, документ, объект, вокруг которого возможно встречаться..." - заявил Зеленский в интервью главному редактору Девятого канала израильского телевидения Дмитрию Дубову, которое записывалось в преддверии визита Зеленского 23-24 января в Израиль.

Ранее председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что считает возможный отказ от минских соглашений со стороны Киева отказом Украины от людей и от территорий, такое развитие событий станет преступлением против национальных интересов страны.

Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже. В документе подчеркнуто, что минские соглашения остаются базисом для работы в "нормандском" формате, предусмотрено разведение сил к концу марта 2020 года в трех новых точках в Донбассе. Лидеры также призвали обеспечить до конца 2019 года режим прекращения огня в Донбассе. Помимо этого, они призвали контактную группу обеспечить обмен пленными в Донбассе "всех на всех" до конца года и предоставить Красному Кресту "полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам".

Уже 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными прошел. Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек. В январе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва надеется, что Киев будет чаще проявлять волю к практическим шагам по урегулированию в Донбассе.