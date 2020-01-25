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В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным
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РИА Новости

В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным

02:20 25.01.2020
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкГлава Чувашии Михаил Игнатьев
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Архивное фото
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Ольга Баталина возмутилась из-за поведения ее однопартийца, главы Чувашской республики Михаила Игнатьева.
Ранее в Сети и СМИ опубликовали видео, на котором Игнатьев подшутил над сотрудником спасательных служб, заставив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых машин для МЧС. Вручение техники состоялось в региональном центре Чебокасарах в четверг. В МЧС Чувашии инцидент оценили как "дружескую шутку", однако руководитель МЧС России Евгений Зиничев заявил о недопустимости подобного поведения чиновника. Ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике сообщил, что партия изучит "шутку" главы республики на ближайшем заседании в понедельник.
Баталина заявила, что ее удивило, как опытный руководитель мог позволить себе "настолько мерзкое поведение".
"Никогда не могла понять, что вдруг такое происходит с опытными руководителями, что они начинают позволять настолько мерзко себя вести", — посетовала парламентарий в своей публикации в фейсбуке.
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Вчера, 22:55
Канделаки прокомментировала "шутку" главы Чувашии с пожарным
Депутат также выразила недовольство из-за того, что после инцидента Игнатьев силами пресс-службы пытался убедить всех в том, что это была "шутка".
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Ольга БаталинаГосдума РФЕдиная РоссияМихаил ИгнатьевЧувашияЧебоксарыРоссияОбщество
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