В "Единой России" удивились "шутке" главы Чувашии с пожарным

Баталина заявила, что ее удивило, как опытный руководитель мог позволить себе "настолько мерзкое поведение".

Депутат также выразила недовольство из-за того, что после инцидента Игнатьев силами пресс-службы пытался убедить всех в том, что это была "шутка".