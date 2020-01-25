"Не от большого ума": в ОНФ оценили "шутку" главы Чувашии с пожарным

МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, председатель Российского союза ветеранов Михаил Моисеев пристыдил главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидента с вручением ключей сотруднику МЧС. Его слова приводятся на сайте ОНФ.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как политик, который является членом "Единой России", подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг. В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. В "ЕР" пообещали рассмотреть эпизод на ближайшем заседании комиссии по этике.
Моисеев отметил, что данный поступок был сделан Игнатьевым "не от большого ума". Он считает, что "шутка" не удалась.
"Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни. Это поступок не от большого ума. Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений", – подчеркнул Моисеев.
Как рассказала депутат Госдумы Наталья Поклонская, она планирует разработать закон об ответственности чиновников за оскорбление народа в связи с частыми жалобами на госслужащих.