"Не от большого ума": в ОНФ оценили "шутку" главы Чувашии с пожарным

"Вместо того, чтобы в торжественной обстановке с благодарностью вручить ключи от новой техники человеку, который ежедневно рискует жизнью, обеспечивая безопасность, глава региона делает из него попугая, мол, достань, подпрыгни. Это поступок не от большого ума. Стыдно за такое поведение. Неудачная шутка, вне всяких сомнений", – подчеркнул Моисеев.