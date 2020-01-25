Выяснилось, как китайские туристы путешествуют по России на поездах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Чаще всего жителей Китая путешествуют на поездах по центральной России, сообщает Туту.ру.

Наиболее востребованные направления: из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Нижний-Новгород, Тулу и Казань.

Помимо центральной части страны, популярностью у китайцев пользуются маршруты Чита — Забайкальск и Хабаровск — Уссурийск.

Больше всего китайских туристов в российских поездах бывает в конце декабря и начале января. Также востребованы путешествия по железной дороге на Китайский Новый год: конец января — начало февраля.