Выяснилось, как китайские туристы путешествуют по России на поездах

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Чаще всего жителей Китая путешествуют на поездах по центральной России, сообщает Туту.ру.
Наиболее востребованные направления: из Москвы в Санкт-Петербург, Владимир, Нижний-Новгород, Тулу и Казань.
Помимо центральной части страны, популярностью у китайцев пользуются маршруты Чита — Забайкальск и Хабаровск — Уссурийск.
Больше всего китайских туристов в российских поездах бывает в конце декабря и начале января. Также востребованы путешествия по железной дороге на Китайский Новый год: конец января — начало февраля.
Пользуются спросом такие поездки и на майские праздники: 1 мая в Китае - это День труда. Кроме того, интересны гостям из Поднебесной путешествия на поезде в конце сентября и начале октября (1 октября - День образования Китайской Народной Республики).
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